　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

柯文哲變身購物專家 邀您走玩台北商圈（圖／東森購物網提供）

▲東森購物專家佩芳（左）與台北市長柯文哲（右）一起為「商圈嘉年華-台北生活祭」拍攝宣傳影片。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為了振興經濟，搶攻五倍券商機，台北商圈年度盛事「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10/9～10/11在台北101水舞廣場盛大舉辦，因應後疫情時代新型態購物模式，今年首度推出「線上商圈嘉年華專區」，主辦單位特別找來東森購物專家佩芳與台北市長柯文哲一起拍攝宣傳影片，介紹台北市各大商圈有哪些好吃、好玩、好買的商品。

柯文哲曾受邀上東森購物《東森農場》節目推廣台北在地好茶，這次與佩芳再次見面，兩人拍攝廣告戴上超萌的「熊讚」口罩一搭一唱，默契十足，短短一小時廣告就拍攝完成。而柯文哲有過上購物台銷售的經驗，唸台詞不僅很少NG，還很有主持人架式，甚至主動提醒「倒數讀秒」節目時間快到了，現場妙趣橫生，佩芳直說「阿北市長親切又風趣」，對於市長不用讀稿機就能把台北商圈特色倒背如流，深感佩服。

柯文哲變身購物專家 邀您走玩台北商圈（圖／東森購物網提供）

▲佩芳受邀擔任「商圈購物台」主持人，推薦好吃、好買、好玩的商圈小旅行。

今年台北商圈嘉年華，佩芳受邀擔任「商圈購物台」主持人，她特別推薦廣受好評的「商圈小旅行」，10條旅遊行程精采豐富，例如要「揪吃」享美食，可以去寧夏夜市、士林夜市、晴光商圈；「揪玩」可走訪貓空、新北投、天母商圈；「揪買」手工藝品要去後站、華陰街，買南北貨要去大稻埕；買書則要到沅陵街、重慶南路書街，藉由商圈特色及文史工作者導讀歷史文化，搭配精選手作體驗課程，讓民眾可深度體驗台北商圈的魅力。

柯文哲表示，今年商圈嘉年華以「玩轉商圈一起購」為主題，特別打造5.5米大型扭蛋機台，吸引民眾打卡分享，並將活動分為「揪吃區」吃遍城市美食、「揪玩區」玩遍休閒體驗、「揪買區」買光文創好物，透過各式趣味的集點方式獲得扭蛋機會，扭蛋「通通有獎」，獎項如價值超過新臺幣15萬元的現金抵用券、上萬份商圈好禮券、iPhone12及Switch遊戲機等熱門好禮，歡迎民眾到現場使用振興五倍券或電子支付來搶好康一起「購」。
 

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
豪捐百萬挺屏東女店員！轉帳截圖「這個0」不對勁　真相逆轉怒了
新竹34歲漂亮媽媽「9年生8胎」！　一次帶出門陣容超壯觀
阿里巴巴男員工「睡60女」！551張床照曝　女友揭荒淫內幕
「500元好食券地圖」狂人零酬勞奉上　鄉民狂嘴唐鳳：真IT天
快訊／康健人壽將賣給安達人壽！　內部信曝光
曾打敗蔡依林、蕭亞軒奪冠　女星消失歌壇14年...現況曝光
全家機台排爆了！他曝1招「爽自動通關」　網秒跟上：跪謝這篇
麥當勞推「振興套餐」超便宜！　100元吃麥香雞+雞塊套餐
萬華區某診所打莫德納一劑賣6000！　北市衛生局要查

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

19元爽喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包　星巴克買1送1

火辣片流出！八點檔女神濕身　激露雙峰

【廣編】放大五倍券！大同3C全館消費滿5千送5千

百元爽吃麥香雞+雞塊餐！麥當勞推「振興套餐」俗爆　加碼2天刮買1送1券

柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

全家機台卡卡！超商等30分鐘才領到五倍券　民怨：還是郵局好

振興五倍券全攻略：家樂福限量「十倍券」太好買、加碼家電全額奉還

一早就先衝超商！她爽領5份紙本五倍券：明天全家人吃飯要用

直擊／超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」！民眾嗨領4份：要買東西了

直擊／花20秒成功領券！超商領紙本五倍券首日「順到爆」

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

主計長稱「蚵仔麵線一碗20塊」　立委驚呆：吃米不知道米價！

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

19元爽喝大杯美式！4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包　星巴克買1送1

火辣片流出！八點檔女神濕身　激露雙峰

【廣編】放大五倍券！大同3C全館消費滿5千送5千

百元爽吃麥香雞+雞塊餐！麥當勞推「振興套餐」俗爆　加碼2天刮買1送1券

柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

全家機台卡卡！超商等30分鐘才領到五倍券　民怨：還是郵局好

振興五倍券全攻略：家樂福限量「十倍券」太好買、加碼家電全額奉還

一早就先衝超商！她爽領5份紙本五倍券：明天全家人吃飯要用

直擊／超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」！民眾嗨領4份：要買東西了

直擊／花20秒成功領券！超商領紙本五倍券首日「順到爆」

「騎士媽恐怖三貼」檢舉魔人秒心軟　社畜爸悲嘆：莫忘世上苦人多

透透氣被監視　遠處冒黃色毛頭趴窗「燦笑打招呼」：HI～

僅容一人通行！苗栗超刺激百年水圳古道　完整一圈十來分輕鬆完成

長春+1例無症狀「44天超長潛伏期」　菲律賓輸入解除隔離後轉陽

「退貨導盲犬」李昆霖一眼認定　領養後變阿嬤金孫：我們一起老死

國慶連假日月潭部分路段禁臨停　水社伊達邵設徒步區

噁男裸照逼2女性侵再強拍剃毛照　　LINE改名「沒有成員」閃刑責

「小鋼砲」梁恩碩生涯首闖印地安網賽正賽　不敵地主首輪止步

《玩很大》七周年炎亞綸首玩火力全開　網友喊話「來當隊長」

數位、紙本五倍券都能捐做公益！家扶：6成弱勢家庭月收入未達2萬5

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

消費熱門新聞

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

超商領紙本五倍券首日「順到爆」！

超商紙本五倍券領券優惠、方式先看

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

紙本五倍券開領！4大超商惠懶人包

麥當勞「振興套餐」百元爽吃麥香雞+雞塊餐

超商領紙本五倍券首日「人潮湧現」

全聯六款超欠囤商品

數位五倍券在哪用回饋多　13家電商振興加碼整理

新光三越南西周慶開店前現排隊潮

速食店「8大夯品買1送1」只有7天

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

全家機台卡卡！民怨30分鐘才領到五倍券

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

「我們跟郭董不錯」　蔡壁如：「不排除」2024柯郭合

永齡基金會、鴻海、台積電與慈濟所捐贈的BNT疫苗陸續到貨，使鴻海集團創辦人郭台銘受各界關注。民眾黨立委蔡壁如7日接受資深媒體人王淺秋訪問表示，不排除台北市長柯文哲與郭台銘2024總統大選的可能性，也抨擊政府購買疫苗的政策不公開透明又效率不彰，不如郭台銘說明清楚。

快訊／北市「熊好券」意願登記截止「延期1週」　10月15日才抽獎

快訊／北市「熊好券」意願登記截止「延期1週」　10月15日才抽獎

綠營吵高鐵宜蘭選址　柯文哲「自豪專業」曝1方案...台北到花蓮90分鐘

綠營吵高鐵宜蘭選址　柯文哲「自豪專業」曝1方案...台北到花蓮90分鐘

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

疫苗接種紀錄異常多達3000筆　北市：已協助國泰醫院重新上傳

游淑慧扮「魷魚」詭異娃娃促銷熊好券　柯文哲嚇：真的很像

游淑慧扮「魷魚」詭異娃娃促銷熊好券　柯文哲嚇：真的很像

關鍵字：

東森購物東森農場柯文哲台北商圈商圈嘉年華

讀者迴響

熱門新聞

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

龍龍遭鄭家純狠屠「秒更新動向」　網點開全傻眼

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

五倍券紙本今開領　3圖看懂領取步驟

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

鄭家純翻臉龍龍！曬「合約終止書」：讓我非常失望

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

老K深夜吐心聲　網讚：喜劇界不死鳥

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面