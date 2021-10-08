柯文哲變身購物專家　力邀「玩轉」台北商圈搭五倍券搶好康

▲東森購物專家佩芳（左）與台北市長柯文哲（右）一起為「商圈嘉年華-台北生活祭」拍攝宣傳影片。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

為了振興經濟，搶攻五倍券商機，台北商圈年度盛事「商圈嘉年華-台北生活祭」，將於10/9～10/11在台北101水舞廣場盛大舉辦，因應後疫情時代新型態購物模式，今年首度推出「線上商圈嘉年華專區」，主辦單位特別找來東森購物專家佩芳與台北市長柯文哲一起拍攝宣傳影片，介紹台北市各大商圈有哪些好吃、好玩、好買的商品。

柯文哲曾受邀上東森購物《東森農場》節目推廣台北在地好茶，這次與佩芳再次見面，兩人拍攝廣告戴上超萌的「熊讚」口罩一搭一唱，默契十足，短短一小時廣告就拍攝完成。而柯文哲有過上購物台銷售的經驗，唸台詞不僅很少NG，還很有主持人架式，甚至主動提醒「倒數讀秒」節目時間快到了，現場妙趣橫生，佩芳直說「阿北市長親切又風趣」，對於市長不用讀稿機就能把台北商圈特色倒背如流，深感佩服。

▲佩芳受邀擔任「商圈購物台」主持人，推薦好吃、好買、好玩的商圈小旅行。

今年台北商圈嘉年華，佩芳受邀擔任「商圈購物台」主持人，她特別推薦廣受好評的「商圈小旅行」，10條旅遊行程精采豐富，例如要「揪吃」享美食，可以去寧夏夜市、士林夜市、晴光商圈；「揪玩」可走訪貓空、新北投、天母商圈；「揪買」手工藝品要去後站、華陰街，買南北貨要去大稻埕；買書則要到沅陵街、重慶南路書街，藉由商圈特色及文史工作者導讀歷史文化，搭配精選手作體驗課程，讓民眾可深度體驗台北商圈的魅力。

柯文哲表示，今年商圈嘉年華以「玩轉商圈一起購」為主題，特別打造5.5米大型扭蛋機台，吸引民眾打卡分享，並將活動分為「揪吃區」吃遍城市美食、「揪玩區」玩遍休閒體驗、「揪買區」買光文創好物，透過各式趣味的集點方式獲得扭蛋機會，扭蛋「通通有獎」，獎項如價值超過新臺幣15萬元的現金抵用券、上萬份商圈好禮券、iPhone12及Switch遊戲機等熱門好禮，歡迎民眾到現場使用振興五倍券或電子支付來搶好康一起「購」。

