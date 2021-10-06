她好奇「Line貼圖吃到飽好用？」　網喊2大雷點：是在哈囉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前發現一款貓咪貼圖，莫名心動想買，由於剛好沒有點數能使用，她便點進「貼圖吃到飽方案」一探究竟，也好奇是否好用？對此，過來人喊出真心話，直言沒有很划算。

女網友日前在PTT發文表示，看到某款貼圖很想買，但目前已有85組貼圖，加上又沒有LINE Points可使用，所以點進吃到飽方案看看，也好奇直問「這個真的有人會用嗎？好用嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

事實上，之前就有許多鄉民分享心得，「月租的圖不是全部都有，很多都沒包含在內，放棄」、「右上角要有P的貼圖才是，全部的圖都可以用再來考慮」、「月租還只能選特定貼圖，我覺得不行」、「身邊有人用了覺得不划算」、「Line超摳，剛逛一圈說4百萬組，但一堆可愛熱門的都不能用，是在哈囉」。

另外，也有不少人直言，貼圖雖然好用，但現在越來越不願意花錢買，「一整組想用的只有1、2張，貼圖太多反而找不到，希望能把關鍵字搜尋的功能做好，或是可以自選成一組常用的，不然越買越多也是越難找」、「我會用的都是最近買的，舊的都不用了，根本就是浪費錢」、「平常用到的也就那幾種，這麼多反而會有選擇性障礙」。