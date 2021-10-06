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張惠妹aMEI公益貼圖首發　傳遞愛心助貧童一餐溫飽

▲張惠妹aMEI公益貼圖首發，力邀大家一指助貧童一餐溫飽。（圖／LINE台灣提供）

圖、文／LINE台灣提供

今年因疫情影響，統計截至9月已有近9,000戶家扶扶助家庭受到衝擊、收入驟減，因此LINE貼圖宣布攜手家扶推出2021年度公益貼圖，邀請到張惠妹aMEI擔任愛心大使並親自拍攝16張照片，以繽紛色調搭配Q版有趣的日常用語「給你一個讚」、「超棒的」、「加油」等充滿正向且實用的內容，期望透過aMEI穩定、溫柔、堅強的能量，號召大家省思關懷兒少貧困議題。

LINE台灣貼圖暨創作者事業部資深總監呂苔君表示：「只要省下一杯飲料的費用，就可參與公益，一組貼圖幫助弱勢孩童一餐溫飽。此外，貼圖不只可自用也可送人，期望讓人與人之間愛的循環不間斷，一起邁向無窮世代。」

2021年度公益貼圖於10月6日至12月6日期間在LINE STORE正式販售：https://lin.ee/lkMkrnz/crtw 。每組售價台幣60元，粉絲們可於「貼圖小舖」使用LINE Points購買，LINE Points將在購買時自動兌換成LINE代幣。亦可在LINE Store使用LINE Points於購買時全額或部分折抵，販售所得扣除Apple及Google平台抽成，LINE貼圖將全數捐予家扶基金會「無窮世代」計畫。
 

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