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台灣人嫌月中浪費錢！她曝「美國丈夫心聲」：只有羨慕…網推爆

▲▼▲（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

▲原PO指出，身邊許多男性朋友都願意花錢讓老婆坐月子，也會在一旁陪伴。（示意圖／翻攝自PAKUTASO網站）

記者施怡妏／綜合報導

月子中心要價不菲，然而究竟有沒有住的必要，時常在網路上掀起討論。一名住在美國的女網友表示，看到很多男生不願意花錢讓老婆住月子中心，甚至還說國外女生都沒在坐月子，認為這根本超荒謬，因此分享在美國觀察到的真實現象，最重要的是老公都會陪在身邊，「婚姻就是兩人組隊打怪，一起面對」。

原PO在PTT發，聽到很多男生說國外女生不用坐月子，「不知道是哪教育出來的常識不足」，只是禁忌沒有台灣多，有一名男性友人的老婆生完後在家坐月子，生完第三天就帶著小孩上街跟大家打招呼，她到朋友家看寶寶時，老婆整天只需要躺在床上追劇、擠奶，其他家事及照顧小孩全都是老公在做。

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原PO另一名白人朋友娶了台灣太太，老大在美國出生，因為不太會照顧，就花錢請老婆的媽媽來國幫忙一個月，全家回到台灣後生了第二胎，朋友知道有月子中心後超興奮，二話不說直接訂了一個月，友人便天天到月中打電動吹冷氣，「他老婆擠奶時都開玩笑說，怎麼我坐月子你更爽的感覺」。

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲該不該住月子中心，是許多夫妻會發生爭吵的問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

至於台灣的朋友，也都不會跟老婆吵月子中心的錢，「我也只看過PTT上有男性在酸，而且還一大堆，每次看到我也是覺得奇文共賞」；其中一名台灣朋友，因為沒錢付不起月中，老婆的媽媽也不願幫坐月子，友人因此直接離職，在家中幫老婆坐月子，「餵奶、換尿布、煮飯、洗衣、打掃全都我朋友做，老婆只要擠奶、追劇、睡覺就好」。

貼文一出，引起網友們討論，「國外雖然沒月子中心，但是老公會請假一起照顧新生兒」、「女生做月子很重要的」、「我跟一個生四胎的美國朋友敘述台灣的月子中心，他用超羨慕的口吻說他好想去，他說『這樣就可以睡覺了』」、「這篇給推，幫忙月子是老公的責任，辦不到就出錢啦」、「覺得很有趣的一點是常常看到月中戰文，但實際上大部分有老婆有小孩的男性都對月中讚不絕口」。

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