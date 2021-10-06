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叫地瓜球還是QQ蛋？　資深老饕曝心得神解析：真的有差

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▲這是地瓜球還是QQ蛋？（圖／翻攝自PTT）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣夜市有許多美味小吃，其中炸成金黃色的地瓜球是不少人的心頭愛。不過一名網友好奇，大家都怎麼稱呼這種一顆一顆圓圓的食物，是應該叫QQ蛋還是地瓜球？不料這個看似簡單的問題，卻讓南北民眾吵翻了。

一名網在PTT以「你們都怎麼稱呼這個？」為題發，並附上一張照片詢問，詢問大家都怎麼稱呼這個圓圓的小吃，到底是QQ蛋還是地瓜球？南北部有什麼差別？照片中可以看到，濾網上有許多金黃色和紫色的地瓜球，剛炸好的樣子看起來外酥內軟，讓人嘴都饞了。

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貼文一出，網友紛紛回報自己的答案，「地瓜球啊」、「中原地瓜球」、「本名地瓜球，暱稱QQ蛋」、「高雄以南QQ蛋」、「台南稱地瓜球」，還有人寫下其他在地自稱的名字，像是地瓜佛仔、雲林啾啾蛋、小馬蛋等。

從眾多留言中得出結論，在北部叫地瓜球，高雄以南則是習慣叫QQ蛋，其中還有各地人取的獨特名字，有些甚至完全沒聽過，也聯想不出是地瓜球的名字，讓人覺得自己長知識了，也有人認為兩個名字都可以接受，但是合起來就不行，「誰再叫他QQ球我一個一個拖出來打」。

其中有位資深老饕解釋，地瓜球要壓比較久，最後做出來比較澎，口感吃起來外層酥酥的，裡面軟黏但空氣感重，而QQ蛋炸的時候沒有壓那麼多下，所以比較扎實，內餡也多，像在吃麻糬一樣，總結來說，QQ蛋可以算是地瓜球的改良版。

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