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台南市府員工防疫上班群組賣東西　國民黨議員要求政風處從嚴處理

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息，因議員接獲檢舉，社會局督導上班賣東西，三級疫情間更賣防疫相關物品，為何坐在主管旁的督導能悠閒地在群組賣東西？請市府政風處從嚴處理。

林燕祝指出，接到民眾以掛號信陳情，內容是社會局一名督導員手下有7名社工，防疫期間大家忙翻了，唯有她混水摸魚幫朋友做業績，其座位剛好坐在她上級主管邊，主管卻視而不見，這名督導加入安平區爸爸媽媽賣的組群，從4月29日上午10時就開始賣肉乾、下午時間則幫朋友做業績賣保養品和髮式檸檬塔等甜點，防疫期間5月19日全國升三級警戒，馬上又賣乾洗手噴霧和耳溫槍，為何這位督導能上班公然賣東西？只扣0.5積分是否過分縱容，請社會局將全案交給政風處嚴辦。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於敬老年金不匯入帳戶改發現金，蔡育輝表示，重陽節敬老金為何要改？這麼多年都是將1千元直接匯入老人帳戶，今年卻要出動里長里幹事和員警逐戶發現金，這個讓人聯想到選舉有關的做法有經過府內開會評估嗎？重陽敬老金沒排富是非法定福利金，健保福利金為何要設限，台南福利有夠差，要攏絡老人為何要設限，好像台南根本沒有福利政策。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕說，滿65歲補助1千元還排富，1年就1千元還排富是否要檢討一下，因為跟其他五都比差太多了，人家是每個月都不用繳費，等這麼久還這麼計較，連急難救助從申請到拿到時間超過一個禮拜，時間耗太久了。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾培雅也說，補貼補助款在育嬰津貼部分要到郵局領，但2歲以上未滿5歲的幼兒津貼可選擇任意金融機構，為何不能統一匯款管道，中央政策不應成刁難和不便民政策，建議匯款都同一窗口。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張世賢先稱讚社會局長陳榮枝的為人處事，但老人健保和敬老金都是社會局負責，發1千元卻是六都中排名倒數第一，輸人輸這麼多，嘉義3千元好多溪北鄉親說要搬到嘉義，輸人不輸陣輸人拍看面，沒到基層走動沒聽到基層抱怨嗎？經費是市府掌控要怎麼處理，跟其他縣市比不慚愧嗎？

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福說，長青公寓成綠園合約截止日是2026年，現在卻以營運和建物耐震不足提前終止，其實長青公寓不是危樓，業者隨便找理由終止合約是否要罰錢，裡面有124位老人年底要被迫搬離，市府要介入保護1百多人權利，應找其他公司接手。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰說，明年健保補助要補助1千元，1年12個月，1千元基準點怎麼算的，而且是要年初發還是年中發，台南升格11年，基本福利比省轄市還差，想想真丟臉，每當議員幫老人爭取免繳健保費，市府就以老人每月繳826元為基準點算說會拖垮財政，以前台南縣健保補助是以老農最低的補助為基準點來算，是以農保最低金額算，現在議員為老人爭取福利，讓人誤解議員逼死是政府不顧市府財政。

▲台南市議會國民黨團5日在議會工作報告中提醒社會局，社會福利不能擾民更不能以選舉考量，對員工上班管理更不能姑息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

尤榮智說，勞工修繕去3月到8月有6百多名志工投入修繕9戶，志工有裝潢水電、土木勞工、業務繁雜對弱勢團體投入修繕功德無量，未來延續經費從何而來，邊緣戶多，來自民間小額捐款，弱勢戶又住漏水屋，要不分弱勢都給予幫忙。

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