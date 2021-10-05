台南疫情100天+0　黃偉哲：請國人防疫放寬不鬆懈

▲台南市疫情連續100天+0，台南市長黃偉哲說明中央防疫規定而開放之場所、調整宗教場所防疫管制等措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市疫情連續100天+0，台南市長黃偉哲說明中央防疫規定而開放之場所、調整宗教場所防疫管制等措施，同時呼籲國人儘速上平台登記意願，繼續保持本土+0的成績。

台南市衛生局長許以霖指出，台南市今年展開COVID-19疫苗接種作業至4日止，共接種126萬2445劑次，人口涵蓋率53.1％；第二劑涵蓋率14.4％；劑次涵蓋率67.6％。4日執行校園BNT疫苗接種作業之學校為國立曾文家商及國立北門高中，共有1650位學生接種，自9月22日起共計60763位學生完成接種，接種完成率68.1％；另5日預計安排私立瀛海高中共1048人接種BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心宣布，5日起至10月18日維持疫情警戒第二級，並調整相關規定及原則；COVID-19公費疫苗預約平臺第11期預定10月15日至10月21日施打，意願登記至明（6）日中午12時截止。

COVID-19公費疫苗預約平臺第11期自10月11日上午10時至10月13日中午12時開放預約，本次接種對象為7月22日（含）前已接種AZ第一劑之18歲至55歲與7月30日（含）前已接種AZ第一劑之56歲以上民眾，可預約接種第二劑AZ疫苗；以及於10月6日前意願登記選擇BNT疫苗之18歲以上第9類對象、12至22歲及47歲以上民眾，可預約接種BNT疫苗第一劑。

部分場所在遵循COVID-19防疫規範指引之原則下，符合主管機關防疫管理規定得開放之場所有：1、電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。2、宗教祭祀可有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所不限梅花座。3、餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距；宴席開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動；放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式。4、超商熟食不限由工作人員服務方式販售。5、電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。

民政局長姜淋煌進一步說明，調整宗教場所防疫管制措施如下：1、宗教場所及宗教集會活動，室內符合場所容留人數（至少2.25平方公尺/人）規定者，得不受80人之上限。室外符合場所容留人數（至少1平方公尺/人）規定者，得不受300人之上限。2、開放辦理餐會類型活動，但須依餐飲業防疫指引做好防疫措施。3、提供住宿者，由每室限住1人放寬至最多4人（同住家人不在此限）。4、得辦理全程搭乘車輛之進香團類型活動，但遶境、遊行及徒步進香，除考量其特殊性，經民政局專案核准者外，其餘仍不開放。