打造健康無毒台南　黃偉哲化身「一日反毒列車長」

▲台南市長黃偉哲受邀擔任「一日反毒列車長」，向民眾宣導毒品危害的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為強化台南市社會安全網，台南市毒品危害防制中心特別結合台灣鐵路管理局，於列車上宣導反毒素材，彰顯反毒的態度與決心，5日更邀請台南市長黃偉哲擔任「一日反毒列車長」，共同向民眾宣導毒品危害的重要性。

黃偉哲表示，反毒列車的啟動只是一個宣示，宣示我們的反毒工作是全面性的，希望能夠建構讓台南市的毒品的使用與販售都是全國最低的，我們要朝向這個目標而努力，也希望反毒工作能夠早日獲得成功。



「反毒健康列車」宣導活動，自9月15日至10月14日為期1個月，配合台鐵行駛區間號列車，於車廂內上架台南市毒防中心特製反毒宣導海報，並於嘉義機務班次段，投放LCD螢幕，動態宣導台南市毒防中心自製反毒影片「愛從家庭出發 毒防中心伴您行」、「青春舞YOUNG」等，使民眾更明瞭毒品危害防制中心功能及強化健康促進概念，共同營造無毒健康大台南。



5日上午黃偉哲市長受邀擔任「一日反毒列車長」，在台南火車站與現場民眾進行毒品危害宣導，以行動支持反毒工作，並宣告「反毒健康列車」行駛期間為9月15日至10月14日，歡迎民眾共同響應反毒活動。市議員沈震東也到現場參與宣傳活動。





黃偉哲表示，毒品危害舉世皆然，大家都知道，但還是有人拒絕不了毒品的危害，反毒的工作不是只針對學生，或是特定的族群，反毒工作是全面的，今天來到反毒列車的啟動的現場，這只是一個宣示，宣示說我們的反毒工作是全面的，從司法機關、警政機關，一直到衛生機關，甚至教育機關，我們都會全面地啟動，希望建構讓台南市的毒品的使用與販售都是全國最低的，我們會朝向這個目標而努力，也希望反毒工作能夠早日獲得成功。





黃偉哲特別感謝台鐵能夠幫忙今天的活動，讓我們在反毒列車的宣導能夠有許許多多的方便，也謝謝各位反毒志工，非常辛苦，希望毒品能遠離我們個人，遠離我們的社區，遠離我們的城市，甚至遠離台灣，首先我們要把台南市顧好，從反毒的宣導，不僅是從教育體系，像在學校裡面，國小、國中、高中、大學，還有社會體系，社會局對於成人的藥癮的使用者、毒品的使用者，也需要去減少，另外還有包括司法系統、警察系統，全體總動員，能夠讓毒品在社區消聲匿跡，朝向這個目標而努力。



台南市政府毒品危害防制中心表示，如您或親友正為毒品問題而困惑不已，歡迎撥打24小時免費戒毒諮詢專線：0800-770-885（請請您 幫幫我）專人提供諮詢及戒治服務，諮詢內容全程保密。