最快明天開打！北市開放7家醫院　替65歲↑長者「接種第二劑AZ」

▲台北市65歲以上長者AZ第二劑特別門診。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，提供50歲至64歲民眾預約接種第2劑AZ疫苗，而65歲以上民眾由地方政府造冊安排。對此，台北市副市長蔡炳坤5日表示，已先協調7家醫院開設特別門診，並陸續從10月6日開始提供接種服務。

台北市衛生局5日下午召開防疫記者會，針對中央第10輪疫苗預約接種情形，蔡炳坤提及，目前北市共有3種疫苗同時在接種，包括替64歲至50歲民眾預約第二劑AZ疫苗，第二種是高端第二劑疫苗，但三種是第一劑BNT疫苗，其中BNT還分為3種對象，分別為64歲以上民眾、63歲至18歲第九類、22歲至18歲民眾。

蔡炳坤表示，中央宣布65歲以上民眾的第二劑AZ由地方政府造冊安排接種，換句話說，此次第10輪疫苗預約系統，有65歲以上民眾無法進來預約，得由北市府造冊。

蔡炳坤宣布，北市已經協調部分醫院開設特別門診，提供65歲以上民眾接種第二劑AZ，第一波協調7家醫院，分別是台北長庚、三總松山、博仁醫院、秀傳醫院、國泰醫院、馬偕醫院、聯合醫院中興院區，民眾無論是否設籍在台北市，只要有需要，都可以到各家醫院掛號接種，市府也會依照接種後實際情形，決定要不要再開第二波。

▼台北市副市長蔡炳坤主持台北市衛生局記者會。（圖／記者袁茵攝）