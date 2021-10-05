台南里活動中心卡拉OK、婚宴、餐會　10月5日起有條件開放

▲台南市長黃偉哲指出，台南市里活動中心5日起有條件開放使用卡拉OK、婚宴、餐會，使用時仍應遵守防疫規範，以維護健康安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，配合中央對部分休閒娛樂場所放寬防疫措施，台南市里活動中心5日起有條件開放使用卡拉OK、婚宴、餐會，使用時仍應遵守防疫規範，以維護健康安全。

市長黃偉哲表示，里活動中心自5日起有條件開放使用卡拉OK，舉辦活動、課程仍應依中央流行疫情指揮中心相關規定辦理（如室內維持安全社交距離1.5M/人、室外1M/人）。

民政局表示，里活動中心開放條件包括：室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5m/人(2.25m²/人)；室外300人。婚宴、餐會開放條件為：不限隔板或維持1.5m間距；放寬桌菜、自助式取菜方式，不限制由專人分菜或夾取；開放離桌敬茶（酒）等社交活動，仍請儘量減少離桌敬茶（酒）。

室內80人，或超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5m/人（2.25m²/人），以活動場所之樓地板面積（扣除固定設施設備，除以2.25m²計算容留人數）；室外300人上限。此外，市民朋友使用卡拉OK也要配合遵守「1禁、2管、3要」的防疫規範：1禁：禁止飲食(可以飲水)。2管：專人管理：要有專人管理，區公所加強查核是否落實。建議自備麥克風套，麥克風、遙控器等需輪流使用之器具，使用後消毒。時間管理：使用時間原則上不超過2小時，使用需間隔至少30分鐘。3要：進入活動中心要實聯制、要配合量測體溫、使用麥克風時仍全程要配戴口罩。

台南市民使用活動中心的同時，也請市民朋友們務必嚴謹遵守防疫規範，確實做到實聯制、量體溫、全程配戴口罩等原則，讓活動中心使用更安心、歡唱更開心。