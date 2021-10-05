今起有條件開放娛樂場所　桃市KTV等14家業者凌晨恢復營業

▲中央宣布今天起開放娛樂場所，桃市經發局指出，陸續有業者提出復業申請，其中已有14家獲准復業，圖為桃園區已營業的凱悅KTV。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央流行疫情指揮中心日前宣布5日起將有條件開放娛樂場所，桃園市政府經濟發展局指出，已接獲包括KTV、桌遊、麻將會館與網咖等業者共計62家提出復業申請，其中有14家業者提出書面防疫指引，經核准後同意恢復營業，5日凌晨零時許已有部分KTV業者在停業4個多月後終於開始營業。

中央宣布自5日起有條件開放娛樂場所，桃園市政府經發局陸續接獲KTV、桌遊等業者提出復業申請，經發局統計截至5日中午為止，已有62家業者提出復業申請，其中有14家獲准恢復營業，包括「好樂迪」等KTV業者在內，拿到復業許可後，今天凌晨零時許搶頭香恢復營業。

▲中央宣布今天起開放娛樂場所，圖為桃園警方到電子遊戲場臨檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市經發局表示，中央流行疫情指揮中心9月宣布休閒娛樂場所有條件開放，其中不包括酒店，經發局配合經濟部公告防疫指引，受理業者提出復業申請，其中包括麻將會館開放申請復業。

經發局商用發展科長廖振宏指出，全市包括視聽歌唱業（KTV、MTV）、桌遊營業場所、麻將會館、電子遊戲場及資訊休閒業（網咖）等5大類場所，共有175家。其中全市視聽歌唱業有24家，目前已有凱悅、四季帝國、錢櫃與好樂迪等6家業者恢復營業；桌遊店21家，有1家復業；麻將會館37家，目前仍無核准復業業者；電子遊戲場有42家，3家復業；網咖有51家，已有4家復業。

▲中央宣布今天起開放娛樂場所，市府經發局指出，陸續有業者提出復業申請，圖為警方到KTV臨檢。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

廖振宏說，桃市業者復業須採申請制，已於10月1日公告電子遊戲場所、資訊休閒業場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊店及麻將休閒館等營業場所，即日起受理復業申請。申請復業業者需備妥「復業申請表及切結書」，其中應備文件包含公共意外責任險、公司或商業登記、合法立案社團法人/協會證書、從業人員施打疫苗滿14天6成名冊、營業場所建物外觀及容留人數減半照片等，郵寄或親送至桃園市經濟發展局，經審查核可後於網頁公布申請復業核可名單，即可復業。

【更多新聞】

►路口對決騎士1死1昏迷 大貨車駕駛竟無責原因曝光



►影／他逆向拒盤查「飆逃2km投降」 打開窗一看傻眼「妻抱嬰同車」

►這縣市振興加碼「好機車」 汰舊換新最高補助2萬6！新購送1萬8