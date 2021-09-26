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GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

▲GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金，引實體、虛擬廠商紛加入。（圖／市府提供）

▲GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金，引實體、虛擬廠商紛加入。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

第3屆台中購物節即將登場，台中市政府表示，今年瞄準中央振興券千億商機，不僅與麗寶集團合作推出壓軸最大獎千萬好宅，龐大商機更吸引包含GOMAJI、ibon、大都會車隊、台北富邦銀行、中國信託商業銀行、歐客佬、嘉味軒、振宇五金、中友百貨、太平洋百貨、三井outl、廣三SOGO、家樂福、恩霖實業、康生健康生技、寧波小館等知名企業加入。

經發局提到，今年加入的GOMAJI自媒體每月不重複到訪超過550萬人次，將契合購物節主題推出台中在地美食餐券、旅遊票券、按摩舒壓券、宅配美食等商品；全台灣已突破6000家門市的ibon，店家數、據點廣度、來客數全國第一；此外，大都會計程車隊全國超過一萬輛車，從北到南大街小巷穿梭，廣告覆蓋面大，市府推出購物節活動吸引來自不同營業經營型態企業、團體共同努力，創造台中在地經濟產值及就業最大效益。

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▲GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金，引實體、虛擬廠商紛加入。（圖／市府提供）

經發局指出，去年購物節期間消費金額衝破90億元，帶動經濟效益超過360億元佳績，更創造一年4702人次的就業機會，顯示購物節對台中在地就業支持效果顯著。此外，根據中華經濟研究院研究報告指出，去年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約175.17億元，創造的經濟效益有近51%發生於台中在地，且購物節每創造1元消費，就可帶動2.11元產值。

經發局表示，主計處以全產業平均推估結果做的「一般基準」，2019年最新報告為1.39元，顯示台中購物節達成「消費支持」與「振興台中經濟」的效果高於全台灣平均水準，台中購物節透過模式推估上下游產業因購物節消費而間接及誘發訂單，創造總體經濟效果，對於爭取中央振興券消費商機不遺餘力，與企業一同為台中拚經濟。

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