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路口對決騎士1死1昏迷　大貨車駕駛竟無責原因曝光

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發時，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發時，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經桃園市蘆竹區海湖北路時，通過一處岔路口時，遭一輛疾馳機車撞上左後輪，車上2名年輕男當場倒地昏迷，經送醫後張姓騎士仍因腦部重創與呼吸衰竭不治，被載的王姓男子則昏迷住院。張姓騎士家人則提告童男過失致死罪嫌；桃檢根據警方與桃市車輛行車事故鑑定委員會報告，大貨車無肇責、死者闖紅燈是主要肇因等因素，偵結予以童男不起訴處分。

檢警調查，41歲的童姓男子今年3月27日晚間9時35分許駕駛大貨車，沿桃園市蘆竹區海湖北路往南山北路方向行駛，行經海湖北路與海山中街岔路口處見綠燈繼續直行，但左方路口有張姓男子騎機車搭載王姓男子突然衝出，撞上大貨車左後側處，導致2人倒地昏迷不醒，張男送醫急救在加護病房住院14天後仍因創傷性腦傷、蜘蛛網膜下腔出血、肝臟撕裂與呼吸衰竭不治死亡，同車的王男仍昏迷住院救治。

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發現場之機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發現場之機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事發後，張姓騎士家屬則針對大貨車司機童男提出過失致死罪嫌指控，聲稱看過監視畫面，坦承張姓騎士有闖紅燈之事實，但認為童經過路口時應該減速查看，張男同行另一位友人也指稱，童男大貨車經過確實未減速等語；但童男則辯稱，行經案發現場路口時，看到1輛機車從車頭前方穿越衝過，當時有煞車，隨後聽到左側車身有碰撞聲，立刻下車查看，看到2個年輕人倒地，當時他根本閃不掉也沒時間反應等語。

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發現場之大貨車遭撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市童姓男子今年3月間駕駛大貨車行經蘆竹區海湖北路，遭闖紅燈機車撞上，造成1死1重傷慘劇，圖為案發現場之大貨車遭撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方根據桃園市車輛事故鑑定委員會鑑定結果，童男當時未超速，且有及時注意左側車輛駛至，即使採取加、減速或閃避等預防措施，亦無從防範本件車禍結果之發生，實難將車禍結果歸咎於童；另外，死者行經車管制號誌正常運作之交岔路口，未遵守號誌指示行駛為肇事原因，亦未充分注意前車狀況導致之可能，難認童有違反注意義務之過失情事，檢方復查無其他積極證據足認童有上述犯行，偵結予以童不起訴處分。

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