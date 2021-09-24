　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園高中職BNT接種Day3　請疫苗假6144人！第1劑人口涵蓋率逾50%

▲桃園市高中職學生今天陸續接受BNT疫苗接種，其中武陵高中學生接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市高中職學生今天陸續接受BNT接種，圖為武陵高中學生施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市各高中職接受BNT疫苗注射進入第三天，根據教育局統計，今天接種人數總計有14290人，其中有11所學校有學生請疫苗假，人數則有6144人，約佔全體學生比約比率為21.01%；市長鄭文燦則視察武陵高中與啟英高中學生接種狀況後表示，BNT疫苗是國內目前唯一可以提供12至17歲青少年接種的疫苗，目前全市完成第一劑疫苗接種的人口涵蓋率已逾50%，第二劑涵蓋率也超過7%。預計10月底前，全國完成第一劑疫苗接種的人口涵蓋率將達到70%。

▲桃園市高中職學生今天陸續接受BNT疫苗接種，市長鄭文燦在啟英高中向接種學生提醒要妥善保存疫苗接種黃卡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲市長鄭文燦在啟英高中向接種學生提醒要妥善保存疫苗接種黃卡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天分別視察武陵高中與啟英高中學生施打BNT疫苗作業，鄭文燦指出，BNT疫苗目前是國內唯一提供12至17歲青少年接種疫苗，安全有效，請學生接種第一劑後，妥善保存疫苗接種紀錄黃卡，隔一段時間後接種第二劑，才能具有完整保護力。

▲桃園市高中職學生今天陸續接受BNT疫苗接種，市長鄭文燦視察啟英高中學生在教室接受天成醫院醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲市長鄭文燦視察啟英高中學生在教室接受天晟醫院醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市計有13萬名國高中生將陸續完成BNT疫苗接種，目前全市完成第一劑疫苗接種人口涵蓋率已超過50%，第二劑涵蓋率也超過7%，預計10月底前第一劑涵蓋率將達70%，第二劑接種人口涵蓋率可超過30%，透過疫苗施打計畫，逐步提升群體保護力，讓社會盡快恢復正常運作。

桃園市教育局統計，今日接種疫苗學生人數為14290人，累計接種人數則為16505人，其中今天共有11所學校有學生請疫苗假，請假人數則為6144人，佔全體學生比約比率為21.01%。

【更多新聞】

►這法官超務實！51cm鐵棒打自己頭「很痛」　認定是兇器重判竊賊

►他領退休金買20年透天厝！慘遇「裝潢蟑螂」　收百萬害變爛尾樓

►情義夫妻獲通知「老家急需周轉」　借到錢秒衝銀行被打槍

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
抓到了！「恐怖保母」剪破4歲童下體滾水燙爛腳
預售屋還在蓋「1原因秒賺120萬」　她好心動！網勸：賣了會後
X光見「詭異鴕鳥蛋」　醫秒驚呆：整個被灌滿了
15歲少女遭33男集體性侵　長達8個月
才入珠宣布停機　鳳梨嗨吞「4大顆生蠔」尷尬了
女星辦「豪奢生日趴」　真實狀態驚呆網
印度神童9度預言成真！這一次講中股災　曝2大動盪關鍵時間

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嘉義縣季節限定「萬鷺朝鳳」奇景曝　黃頭鷺群飛天際遊客驚嘆

桃園高中職BNT接種Day3　請疫苗假6144人！第1劑人口涵蓋率逾50%

快訊／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

全台有「6千個陳怡君」！男生菜市場名前三不意外…叫了回頭率超高

打1劑陸疫苗返台「可混打其它疫苗」　陳時中同意：月底專家討論

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

嘉義縣季節限定「萬鷺朝鳳」奇景曝　黃頭鷺群飛天際遊客驚嘆

桃園高中職BNT接種Day3　請疫苗假6144人！第1劑人口涵蓋率逾50%

快訊／高雄高三生打BNT　1小時後暈倒走廊！校方急送醫

台南校園BNT疫苗施打　接種19校11974人5人不適送醫

全台有「6千個陳怡君」！男生菜市場名前三不意外…叫了回頭率超高

打1劑陸疫苗返台「可混打其它疫苗」　陳時中同意：月底專家討論

獨／27歲OL「三級警戒」不敢就醫！失去嗅覺嚇壞…竟是口罩惹禍

宜蘭2高中生打BNT後「換氣過度」　醫護當場緊急照護

直擊iPhone13開賣後二手市場！12系列若沒賣　今秒跌3000　　　　　

快訊／瑞芳時雨中學女生打完BNT　突「癱軟暈喘」警車前導急送醫

快訊／「恐怖保母」凌虐4歲童！剪破下體滾水淋腳　今晚抓到人了

與小奶狗吳念軒濕身激吻　莫允雯開撩：自信女人懂得主動

你被名字騙了！別再用沙拉油　專家2理由勸：過量恐罹「生活習慣病」

德保拉差點完投勝！8局好投奪MVP　兄弟5比3擊敗統一

「掉髮掉不停」可能是你缺了4大營養素！吃對食物遠離禿頭危機

劉樂妍被大陸女粉瘋狂求愛！　緊急拒絕「同性戀對不起列祖列宗」

紙本五倍券明開放預訂　數位綁定達333萬人「好食券還有！」

單身媽自行人工授精竟「一次就中」！嫌醫院收6萬元太貴…網驚呆

金管會金融監理再下一城！　下週財委會揭曉

12歲天才童星李奕樵搶視帝　最想拿新人獎原因超簡單

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

生活熱門新聞

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

八大行業「重新營業」有望！　2初步條件曝光

好市多同步開賣「iPhone 13 Pro、Pro Max」　狂省1300元

好市多蝦仁「比手掌大」　養蝦戶揭真相：我不會吃

紙本五倍券明登記！3管道一次看

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

建中男選 「高校少女」票數第一　主辦1舉動挨轟

工程師高薪卻單身　他點2大關鍵

「打BNT嘶吼尖叫」高中男找到了！校長還原經過

即／16號颱風「蒲公英」生成　最新路徑曝光

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

獨／27歲OL不就醫！失去嗅覺竟是口罩惹禍

八大行業盼解封「傳10/1有望降一級」　指揮中心回應了

更多熱門

相關新聞

台南校園BNT疫苗施打5人不適送醫

台南校園BNT疫苗施打5人不適送醫

台南市校園24日BNT疫苗共有19所學校學生接種，預計接種13106人，實際接種11974人，其中5人身體不適送醫，2人晚上已出院，統計自9月22日至24日，已有20756人完成校園BNT疫苗施打。

花蓮學子接種疫苗　8天16642人施打BNT

花蓮學子接種疫苗　8天16642人施打BNT

她打完2劑BNT頭痛、嘔吐　竟是腦出血

她打完2劑BNT頭痛、嘔吐　竟是腦出血

新北BNT開打第三天　今5學生暈針、1227人請疫苗假

新北BNT開打第三天　今5學生暈針、1227人請疫苗假

雲林校園BNT接種　昨開打今699請疫苗假

雲林校園BNT接種　昨開打今699請疫苗假

關鍵字：

桃市BNT疫苗接種鄭文燦疫苗假

讀者迴響

熱門新聞

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

4大超商預訂紙本五倍券流程、優惠懶人包

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

開箱i13 Pro Max天峰藍見「致命瑕疵」崩潰：品管超差

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

油輪船頭掛屍入港　船員不知曾發生撞擊

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

快訊／高虹安指導教授李傑發聲打臉翁達瑞　「她是我的博士生」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

iPhone 13粉色實機照曝　網驚：怎麼那麼淡

更多

最夯影音

更多
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

28歲老闆創業賣雞排月入20萬！ 最愛客人點米血、甜不辣獲利6倍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面