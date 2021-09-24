桃園高中職BNT接種Day3　請疫苗假6144人！第1劑人口涵蓋率逾50%

▲桃園市高中職學生今天陸續接受BNT接種，圖為武陵高中學生施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市各高中職接受BNT疫苗注射進入第三天，根據教育局統計，今天接種人數總計有14290人，其中有11所學校有學生請疫苗假，人數則有6144人，約佔全體學生比約比率為21.01%；市長鄭文燦則視察武陵高中與啟英高中學生接種狀況後表示，BNT疫苗是國內目前唯一可以提供12至17歲青少年接種的疫苗，目前全市完成第一劑疫苗接種的人口涵蓋率已逾50%，第二劑涵蓋率也超過7%。預計10月底前，全國完成第一劑疫苗接種的人口涵蓋率將達到70%。

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▲市長鄭文燦在啟英高中向接種學生提醒要妥善保存疫苗接種黃卡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦市長今天分別視察武陵高中與啟英高中學生施打BNT疫苗作業，鄭文燦指出，BNT疫苗目前是國內唯一提供12至17歲青少年接種疫苗，安全有效，請學生接種第一劑後，妥善保存疫苗接種紀錄黃卡，隔一段時間後接種第二劑，才能具有完整保護力。

▲市長鄭文燦視察啟英高中學生在教室接受天晟醫院醫護人員接種疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市計有13萬名國高中生將陸續完成BNT疫苗接種，目前全市完成第一劑疫苗接種人口涵蓋率已超過50%，第二劑涵蓋率也超過7%，預計10月底前第一劑涵蓋率將達70%，第二劑接種人口涵蓋率可超過30%，透過疫苗施打計畫，逐步提升群體保護力，讓社會盡快恢復正常運作。

桃園市教育局統計，今日接種疫苗學生人數為14290人，累計接種人數則為16505人，其中今天共有11所學校有學生請疫苗假，請假人數則為6144人，佔全體學生比約比率為21.01%。

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