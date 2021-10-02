他逆向拒盤查「飆逃2km投降」　打開窗一看傻眼「妻抱嬰同車」

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍阮姓男子1日下午開車搭載妻子與甫出生嬰兒外出，行經桃園市府前因逆向違規行駛被巡邏員警盤查受檢，但阮男拒檢還高速往省道逃竄，員警一路鳴笛示意停車受檢，但阮男一路南下狂飆2公里後因車陣受阻，支援警力趕抵後破窗將阮男揪出，阮男辯稱因無照駕駛又逾期居留，擔心被抓才亂開，還好過程中並無人受傷，警方訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，交通分隊另將針對違規部分開單舉發。

▲越南籍阮姓男子在台逾期居留，1日下午在桃園市府前逆向開車遭盤查，但拒檢後瘋狂逃逸，員警鳴笛追查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲越南籍阮姓男子在台逾期居留，1日下午在桃園市府前逆向開車遭盤查，但拒檢後瘋狂逃逸，員警攔捕後破窗揪出阮男。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，1日下午2時許，巡邏員警經過桃園市府前廣場，34歲的阮姓男子駕駛休旅車逆向行駛，員警立即鳴笛要求停車受檢，阮男拒絕停車受檢加速往省道方向逃逸，一路南下往中壢方向逃竄，過程中員警多次鳴笛示意停車受檢，但阮男卻一路狂飆，途中遇上車陣還逆向行駛。

▲越南籍阮姓男子在台逾期居留，1日在桃園市府前逆向開車遭盤查卻拒檢，員警攔捕後發現車上還有妻小。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警立即以無電通報要求支援警力攔截圍捕，但阮無視員警自後追捕追，絲毫沒有減速停車跡象，一路南下狂飆，警方追捕約2公里後碰上國際路口車陣堵住，員警趕上後配合支援警力將阮男攔阻，由於阮男拒絕開門受檢，員警以警棍破窗將阮男揪出，車上還有阮男老婆與1名剛出生的嬰兒。

桃園警方初步查出，阮男在台逾假居留，今年5月間曾到移民署桃園專勤隊自首，排定6月20日前要遣返回越南，但卻因故滯留至今；此外，針對為何拒檢並瘋狂飆車事宜，阮男辯稱，休旅車是向台籍友人商借使用，當時被員警鳴笛後擔心逾期居留被查獲，且自己是無照駕駛，擔心被開罰，再加上對路況不熟，車上還有妻小，心情緊張下才慌亂駕駛逃逸。桃園警方訊問後依妨害公務罪嫌將阮男移送桃檢偵辦，有關逆向違規駕駛等事項則由交通分隊開單舉發。

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