PTT接力捐款挖眼案　雙北女霸氣捐3萬「餘額」讓鄉民超抖

記者黃翊婷／綜合報導

屏東縣高樹鄉潘姓超商女店員遭挖眼，經歷2次手術後，傷勢恢復情況仍有待觀察。PTT鄉民自3日起發起接力捐款活動，許多人紛紛響應，一名在雙北工作的女網友霸氣捐出3萬元，「一個月賺不多，可是把錢放這邊應該比我亂花錢還更有意義」；雖然捐款善舉獲得眾多肯定，但也有不少人看到帳戶餘額後，反過來替她感到擔心。

▲潘女經歷2次手術，目前還需要一段時間恢復。（圖／莊全成提供）

原PO在PTT八卦板曬出捐款證明的截圖，表明4日一口氣捐出3萬元，想幫助遭挖眼的超商女店員，畢竟自己一個月前才剛結束超商的工作，所以對這起事件很有感觸，「政府不幫忙，至少我們還能幫忙」，雖然好像有文章說錢夠了，不過她想一想還是決定捐出，「一個月賺不多，可是把錢放這邊應該比我亂花錢還更有意義」。

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網友們看到原PO的捐款明細，紛紛留言大讚，「八卦板第一推就給您了，謝謝您的善心」、「第二位3萬大戶，好人一世平安」、「推善心」、「超大戶推推」。

▼▲原PO霸氣捐款，部分網友卻很擔心她的餘額不夠生活。（圖／翻攝自PTT）

但有部分網友發現，原PO捐款後帳戶餘額只剩下4925元，發薪日卻是每月20號，換句話說，她得靠不到5000元的費用在雙北生活16天，於是留言勸她不要衝動，「還是量力而為啦，剩4千多還是很抖」。

對此，原PO回應請大家不用擔心，她在捐款前已經算過，不喝飲料的話，這筆錢是夠自己生活到發薪日的，而且可能還有剩呢。