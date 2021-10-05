他大推台式便當「CP值之巔」是這一家！　鄉民狂讚1點：+10分

▲原PO買了太師傅便當，價格和菜色讓他相當驚艷。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這樣收我85，對得起食神嗎？」一位網友5日在PTT的Gossiping板上發文，說他忙到下午3點多才有空買便當，但這時間點相當尷尬，畢竟很多店家過了中午吃飯時間，下午會休息一下。結果，原PO就看到一間便當店，不僅還在營業，而且價格便宜、環境乾淨，直讚根本是「便當界的CP值之巔」，話題引發熱論。

這位網友3點19分發文問卦「大大大（ㄊㄞˋ）師傅是便當CP之巔嗎？」文中表示，他忙到下午才去買便當，看到太師傅還有在營業，就點了個去骨椒麻雞腿排便當。打開盒子一看，滿滿的菜和超大塊的雞腿排，讓他忍不住直呼「這樣收我85（元），對得起食神嗎？」

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▲去骨椒麻雞腿排便當只要85元。（圖／翻攝自PTT）

原PO也說，他看大雞腿便當100元，但已經是店內最貴的價格，而炸排骨便當只要75元，忍不住給太師傅大大的好評，也好奇問其他人是否這樣覺得，「應該是CP之巔了吧！有（又）蠻乾淨的，是不是是不是？」

貼文一出，就有人也秒讚，「以85元便當來看可以了」、「CP不錯，算吃得飽」、「這家超級好吃，又不到100」、「這家蠻佛心的」、「內用還有飯、湯、飲料喝到飽」、「這家主菜不錯」、「識貨喔！你點的那個超好吃」、「除了飯少了點，其他都不錯」、「我這邊還會附封裝的雞湯，吃好撐。」

▲不少鄉民也大推太師傅很可以。（圖／翻攝自Facebook／太師傅便當專賣店）

還有網友留言「我就問一句，有開發票嗎？」結果這1點被大推，「還真的有發票」、「開發票+10分」、「60元棒腿便當還有開發票」、「這間不錯，好吃CP高，還有發票」、「可選配菜，還有開發票」、「主菜OK、配菜普，有開發票，對得起售價。」

也有人點名其他便當店，「不輸正忠排骨飯」、「高雄站前正忠排骨飯最強」、「正忠原始對手啊」、「名峯略勝一籌」、「還是我家巷口三代傳承便當店屌打」、「周師傅也不錯，可惜一堆店收掉」、「榮華燒臘派站出來」、「小南也蠻猛的。」