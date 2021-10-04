柯建銘喊話朱立倫「希望面對可敬對手」　盼立院議事恢復正常運作

▲民進黨團總召柯建銘盼議事恢復正常運作 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌5日將再度前往立法院進行施政總質詢，由於國民黨團日前已經3度杯葛議事進行，外界也好奇蘇貞昌能否順利上台，民進黨團總召柯建銘表示，民進黨在國會多數，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，也向國民黨主席當選人朱立倫喊話，希望面對一個可敬的對手。

立法院分別在9月24日、9月28日、10月1日邀請蘇貞昌提出施政報告，國民黨團祭出焦土抗爭，蘇貞昌28日在民進黨立委的保護下，終於順利上台提出報告，卻仍遭到國民黨立委的成群阻擋，最終僅花費10餘秒就結束。

對此，柯建銘4日晚間受訪時表示，立法院還是要運作，國民黨團可以無限期的杯葛總質詢，但是要提出合理的理由，「你總是要監督政府，如果不想總質詢，一句話我們也可以處理」。

柯建銘強調，民進黨作為執政黨，當然希望立法院正常運作，該監督就監督、不用客氣，但是國民黨不要放棄監督權，還是希望朝野能夠理性面對，「否則連小黨都在抨擊你護航執政黨」，所以國民黨還是要想清楚、擱置爭議，讓總質詢趕快進行。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨立委佔據議場推倒備詢台。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘也說，目前中央政府總預算案還沒付委，國民黨到底要不要監督、審查預算，總不能無限期地打暗仗，最後受傷的人會是誰，相信大家都很清楚，朱立倫明天就要就任國民黨主席，「既然你們的陣容已經擺開，也已經要就任，就希望面對一個可敬的對手」。

此外，柯建銘也引用黎巴嫩詩人紀伯倫的名言，「如果不是整株樹的默許，沒有一片葉子會自甘墮落」，暗指如果不是朱立倫的默許，國民黨就不會自甘墮落、秀下限，希望明天朱立倫就位國民黨主席後，民進黨可以面對一個可敬的對手，至少能夠維持立法院的運作。

柯建銘強調，民進黨在國會佔多數，「我們不會以大欺小，而是會以大事小」，民進黨團非常尊重在野黨的權力，也希望在野黨好好質詢、問倒蘇貞昌，「有機會總質詢的時候，問到他啞口無言，我也沒有話講」。

柯建銘呼籲，一個忠誠的反對黨在政策上與執政黨競爭，這才是國家的幸福，也希望朱立倫要想清楚，未來要把國民黨帶到什麼方向。