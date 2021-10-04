與總統合影入「施政報告」　偏鄉學生驚喜：希望能來參加畢業典禮

▲總統蔡英文2019年訪問興華國小與學童一同入鏡照片，讓合影學童又驚又喜，表示能與總統做同樣一件事很棒，總統能來參加畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌昨（3）日於臉書貼出「施政報告」圖卡中，第5張「社會安定」中舉全國之力0-6歲國家一起養與第15張結論「突破逆境，昂首闊步，迎向世界」圖卡，背景照片是總統蔡英文2019年訪問興華國小與學童一同入鏡照片，讓合影學童又驚又喜，表示能與總統做同樣一件事很棒，總統能來參加畢業典禮。

「施政報告」第5張「社會安定」中舉全國之力0-6歲國家一起養，圖片中與總統蔡英文一同入鏡的學生周天後說，看到自己和蔡英文總統合照出現在蘇貞昌院長的臉書很驚訝，我還記得那次我和蔡英文總統一起做定格動畫，一起創作短短幾秒鐘的定格動畫，能與總統做同樣一件事很棒。

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▲學生周天後說，還記得那次我和蔡英文總統一起做定格動畫，一起創作短短幾秒鐘的定格動畫，能與總統做同樣一件事很棒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



「施政報告」第15張結論「突破逆境，昂首闊步，迎向世界」，圖片中與總統蔡英文一同入鏡的學生，鄭羽溱說，我看到我自己和蔡英文總統合照在校園散步的照片，我回家一定要跟阿嬤、舅舅等家人分享，她今年已經6年級，希望總統能夠來參加她的畢業典禮。

雲林麥寮鄉興華國小全校目前70多個學童，興華國小2018年全校學生42人以，「糖果工廠的秘密」影片拿下「2018年韓國釜山國際兒童暨青少年影展」15歲組首獎，隔年2月總統蔡英文到學校參訪，並與學童一起製作動畫，而出現在施政報告的照片分別是總統與學童製作動畫與參觀校園照片。

▲學生鄭羽溱說，我看到我自己和蔡英文總統合照在校園散步的照片，我回家一定要跟阿嬤、舅舅等家人分享，她今年已經6年級，希望總統能夠來參加她的畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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