「美軍怕丟臉」不敢開戰　台灣退役中將：中國是最大贏家！被打臉

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注，台灣退役中將帥化民日前就在節目中預言，美國雖然聲勢浩大，但遲遲不敢動手，背後其實有「高風險、高代價」的考量，若美國真的出手，「一定是動用飛機」，並直呼「中國是最大的贏家！」對此，醫師羅浚晅笑喊「故意講反話⋯沒有一句預測是正確的！」

美軍發動戰爭被打到很丟臉！帥化民：中國是最大贏家

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣退役中將帥化民日前在節目中分析，表面上看起來美軍聲勢浩大，派出大量陸戰隊，但他認為美軍未必敢貿然上岸，若真的登陸，委內瑞拉兵力不小，可能採取游擊戰方式拖住美軍，使戰果不易快速顯現，美軍反而陷入泥沼。

帥化民指出，若真的發動攻擊，美軍極可能選擇空中打擊，因為這樣損失最小，並提到包括B-52、B-21、F-35以及航母艦載機等機種都已陸續現身，「所有的飛機都show up了」，但問題在於，這種戰法其實對美方相當不利，「這是一場非對稱的戰爭」。

帥化民解釋，若美軍派出10架飛機轟炸委內瑞拉，只要對方擊落其中一架，美國就等同於輸了，因為美軍裝備精良、造價高昂，一旦有損失，就顏面盡失，「你那麼多護衛艦，你護衛什麼？」帥化民最後直言，若美委衝突升溫，「中國反而可能成為最大贏家」。

醫師羅浚晅將這段影片PO在粉專，「看完就知道，帥先生都故意講反話⋯沒有一句預測是正確的！最後一句：中國是最大的贏家！笑死，委內瑞拉馬杜洛，直接被美國帶走了⋯建議這影片趕快下架啦，這樣歹看⋯」。

底下網友紛紛表示，「分析得真好，下次不要再分析了」、「結果人家老美兩小時，無損完成任務」、「這過時的腦袋還是別用了」、「結果...總統直接被打包了」、「結果連一架都幹不掉」、「這些人不知道臉被打歪了沒」、「取消他的終生俸，小蔣在你早完了」。