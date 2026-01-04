　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩緊張了？視察軍需工廠催「加速生產」　製精密誘導彈謀突襲

▲▼北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩前往重要軍需工廠，親自督導戰術誘導武器生產狀況，下令大幅提升產能。他強調，為滿足軍方未來編制與需求，現行生產能力必須提升至往年的2.5倍，同時要求加快工廠現代化進程，確保相關武器能從今年上半年起陸續裝備至重要部隊。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩昨（3）日視察一處重要軍需工廠，了解戰術誘導武器的生產實態，並針對多用途精密誘導武器進行整體評估。金正恩在現場表示，北韓自行研發的戰術誘導武器體系，具備相當高的軍事技術潛力與作戰效能，未來甚至有能力在一定程度上取代現有放射炮（火箭砲）體系，其軍事效用價值相當可觀。

金正恩進一步指出，相關武器體系將從今年上半年起，依照編制計畫陸續配備至重要部隊。他強調，為了滿足國防省與總參謀部所構想的各部隊裝備需求，必須擴大現行的生產能力，至少提高至目前的2.5倍，才能因應未來軍備部署節奏。

▲▼北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

南韓《韓聯社》分析，從北韓媒體公開的照片來看，推測該工廠可能是生產外型類似以色列拉斐爾長釘反戰車飛彈的設施，因此被稱為「北韓版長釘飛彈」。

對此，南韓國防安保論壇事務總長申鍾宇（音譯）分析，這類武器屬於可在敵方不易察覺的位置實施打擊的精密誘導飛彈，不僅可搭載在裝甲車上，先前也曾公開展示安裝在5000噸級驅逐艦「崔賢號」的畫面，顯示其用途相當多元。

除產量問題外，金正恩也點出工廠在組裝流程現代化方面仍存在不足之處。他強調，若要從根本上解決問題，關鍵在於製程設計以及配套設備的合理配置，要求相關單位全面檢討現行流程。

▲▼北韓最高領導人金正恩3日視察重要軍需工廠。（圖／路透）

此次視察行程中，朝鮮勞動黨書記趙春龍、黨軍需工業部第一副部長金正植等人陪同出席。外界分析，北韓預計在年初召開的勞動黨第九次全國代表大會上，提出將核武與常規武器相結合的「北韓式核武與常規武器整合」（CNI）戰略，並進一步強調軍事力量現代化。

報導指出，金正恩從去年底以來，已多次現身軍事與軍需相關現場，包括核動力潛艦建造基地、超大型放射炮（火箭砲）生產工廠，並親自觀摩新型高空長程防空飛彈試射及長程戰略巡弋飛彈發射訓練，持續釋出強化軍事能力與精準打擊戰力的訊號。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮金正恩誘導飛彈

