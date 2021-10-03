藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

▲國民黨立委推倒備詢台。（圖／讀者提供）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌1日到立法院進行施政報告及備詢，遭國民黨立委杯葛議事，他2日南下高雄視察橋頭科學園區聯外道路時表示，沒發生衝突就把質詢台翻倒，國人都很痛心。他3日晚間透過臉書發佈一系列施政圖表強調，人民有權利知道政府的施政成果。

立法院院會1日上午原訂邀請蘇貞昌進行施政總質詢，然而國民黨立院黨團前一晚夜宿立法院門口，1日一早發動杯葛，占領官員席，甚至推倒備詢台，官員和立委無法上台進行備詢和質詢，造成院會持續空轉。國民黨立委陳玉珍說，是總統蔡英文曾說「聽不到可以翻桌」。

對此，蘇貞昌3日透過臉書表示，向立法院施政報告是行政院長的憲法義務，人民也有權利知道政府的施政成果有哪些、未來的施政目標是什麼，既然在立院沒有機會完整報告，今天就利用臉書，向國人做報告。

蘇貞昌指出，在總統蔡英文領導之下，行政團隊全力以赴，為國民嚴阻新冠肺炎疫情、守住非洲豬瘟，提升國家競爭力，經濟成長更可望達到11年來新高，政府落實經濟成果與全民分享的承諾，替全民減稅、加薪、增福利，不但財政能夠顧得好，還能繼續增加公共建設的投資，讓台灣變得更好，這就是「有政府、會做事」。