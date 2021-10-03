　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

▲▼國民黨立委推倒備詢台。（圖／讀者提供）

▲國民黨立委推倒備詢台。（圖／讀者提供）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌1日到立法院進行施政報告及備詢，遭國民黨立委杯葛議事，他2日南下高雄視察橋頭科學園區聯外道路時表示，沒發生衝突就把質詢台翻倒，國人都很痛心。他3日晚間透過臉書發佈一系列施政圖表強調，人民有權利知道政府的施政成果。

立法院院會1日上午原訂邀請蘇貞昌進行施政總質詢，然而國民黨立院黨團前一晚夜宿立法院門口，1日一早發動杯葛，占領官員席，甚至推倒備詢台，官員和立委無法上台進行備詢和質詢，造成院會持續空轉。國民黨立委陳玉珍說，是總統蔡英文曾說「聽不到可以翻桌」。

對此，蘇貞昌3日透過臉書表示，向立法院施政報告是行政院長的憲法義務，人民也有權利知道政府的施政成果有哪些、未來的施政目標是什麼，既然在立院沒有機會完整報告，今天就利用臉書，向國人做報告。

蘇貞昌指出，在總統蔡英文領導之下，行政團隊全力以赴，為國民嚴阻新冠肺炎疫情、守住非洲豬瘟，提升國家競爭力，經濟成長更可望達到11年來新高，政府落實經濟成果與全民分享的承諾，替全民減稅、加薪、增福利，不但財政能夠顧得好，還能繼續增加公共建設的投資，讓台灣變得更好，這就是「有政府、會做事」。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆
綜藝人走光掀熱議！　黃子佼「冤吐金鐘現場實況」
女星開山路出嚴重車禍！　「車180度翻覆」驚悚事發原因曝光
陸女腹痛吃止痛藥...「七孔大爆血」進加護　網嚇傻：我也吃過
快訊／喀布爾清真寺發生爆炸恐攻　有平民被炸死
新北女用餐「屁股突然濕了」　回家褲子傳出「腥臭味」傻眼
小禎比基尼「秀冰塊腹肌＋美腿」！超猛線條網封：台灣卡戴珊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳柏惟提案數、通過數全掛零　趙少康：餐廳1顆星你還會去吃？

藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

「射死綠衣人」挨轟　徐巧芯：民進黨稻草人戰術玩不膩

共軍今再派蘇愷30、空警500擾台　短短3天累計93架次共機

吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

謝票抵台灣終站！國民黨彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫殘酷面對

國慶影片玉山變瑞士山　游淑慧：限制性招標水準？怎驗收的？

王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

鍾欣凌再封金鐘視后！　演活「婆婆」上台激動落淚

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

陳柏惟提案數、通過數全掛零　趙少康：餐廳1顆星你還會去吃？

藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

「射死綠衣人」挨轟　徐巧芯：民進黨稻草人戰術玩不膩

共軍今再派蘇愷30、空警500擾台　短短3天累計93架次共機

吳淡如曝「小孩不知道孫中山」！律師解釋了：台灣史只能提這件事

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

謝票抵台灣終站！國民黨彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫殘酷面對

國慶影片玉山變瑞士山　游淑慧：限制性招標水準？怎驗收的？

王定宇證實趙怡翔加入湧言會　「希望政治不只是權謀算計」

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

雷／「妳不是丫鬟，妳是我老婆」！　《俗女2》收官倒數劇情大翻轉網全哭了

宮崎早織26分7籃板11助攻退中國　日本女籃亞洲盃5連冠

陳柏惟提案數、通過數全掛零　趙少康：餐廳1顆星你還會去吃？

女店員遭挖眼「民眾不捨」！屏東縣府捐款電話被打爆：帳戶已提供

桌球亞錦賽女雙鄭先知、劉馨尹進4強　保底銅牌5日爭入金牌戰

太神了！黃鈞聲代打3分砲　林威助神調度：反方向攻擊

綜藝人走光掀熱議！黃子佼「冤吐金鐘現場實況」：問心無愧得投入

34歲女星開山路出嚴重車禍！　「車180度翻覆」驚悚事發原因曝光

台中首辦社區足球節幼童足球賽　山海屯及豐原四區熱鬧開踢

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

政治熱門新聞

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

傳下令「集體缺席」美台國防工業會議　國防部回應了

「台積電有難、蔡英文神隱」　羅智強：百年國恥！

新北KTV、桌遊店開放採申請制　侯友宜：須市府書面審核通過

吳淡如曝小孩不知道孫中山！律師解釋了

國慶影片出大包　玉山空拍畫面竟變成瑞士高山

恩主公誤打BNT原液　遭新北衛生局裁罰25萬元

金六結軍人涉助Toyz運毒　陸軍六軍團：對毒品零容忍全力配合偵辦

「郭董女兒不知道岳飛是誰」　趙少康：民進黨政府去中國化的結果

戶外戴口罩規定5日鬆綁　侯友宜最新說明

1000元高雄券全台都可領　她痛批欺騙市民

「反獨反到要促統根本沒藥救」　蔡詩萍：九二共識就是一步死棋

更多熱門

相關新聞

蔡英文滿意度56%　蘇貞昌施政滿意度49%

蔡英文滿意度56%　蘇貞昌施政滿意度49%

時代力量3日公布最新民調，有56%民眾滿意總統蔡英文的表現，不滿意度則為37.4％；另外有超過49%的民眾滿意行政院長蘇貞昌的表現，不滿意度則為43.1%。時代力量黨主席陳椒華表示，民調顯示行政院有非常大的改善空間，希望執政團隊能夠加強改進。

蔡壁如「不忍苛責」高鐵員工偷打疫苗：都是蘇貞昌的錯

蔡壁如「不忍苛責」高鐵員工偷打疫苗：都是蘇貞昌的錯

吳思瑤分享國民黨「案海戰術」奇文　狠諷：再次呈現全黨弱智

吳思瑤分享國民黨「案海戰術」奇文　狠諷：再次呈現全黨弱智

五倍券正夯國人高喊再加碼　蘇貞昌：希望大家好好使用

五倍券正夯國人高喊再加碼　蘇貞昌：希望大家好好使用

國民黨提案要求「改壞脾氣」　蘇貞昌回應了

國民黨提案要求「改壞脾氣」　蘇貞昌回應了

關鍵字：

備詢台蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

陸瘋傳最新25人名單…趙薇列第一個！　

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

指甲出現凹槽！　過來人警告快就醫

第一網紅「無預警停更」：半夜被噁心到了　悲慘過往被起底

她帶整疊現鈔到機車行「我要買車」　警助返家

女星拋震撼彈「宣布結婚」

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面