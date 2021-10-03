時力民調／蔡英文滿意度下滑至56%　蘇貞昌不滿意度超過4成

▲時代力量公布最新民調，有56%民眾滿意總統蔡英文的表現，行政院長蘇貞昌的不滿意度為43.1%。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量3日公布最新民調，有56%民眾滿意總統蔡英文的表現，不滿意度則為37.4％；另外有超過49%的民眾滿意行政院長蘇貞昌的表現，不滿意度則為43.1%。時代力量黨主席陳椒華表示，民調顯示行政院有非常大的改善空間，希望執政團隊能夠加強改進。

時代力量中央黨部3日上午舉行「時代力量政情報告-防制中資、五倍券、居住正義」時事議題民調記者會，時代力量秘書長白卿芬表示，自從疫情爆發以來，執政黨的所作所為，似乎已經不符合民眾的期待，希望透過這次的調查結果，以扎實的數字完成選民賦予時代力量的期待。

時代力量智庫執行長李兆立指出，有56％的民眾對於蔡英文上任以來的表現感到滿意，不滿意度為37.4%；另外有49.5%的民眾對於蘇貞昌上任以來的表現感到滿意，不滿意度則為43.1%。

陳椒華表示，自從疫情發生以來，服務業、餐飲業收入頓時減少很多，政府在紓困、房價降低等相關政策的表現，顯然不符預期，而且執政黨在相關決策，例如時代力量長期主張的囤房稅等，始終不願意做出比較有效的修法。

陳椒華也說，政府在決策部分也不夠公開透明，以至於讓民眾沒有信心，包括時代力量一直在強調的3+11破口，為什麼沒有會議紀錄、不公開相關的疫情與疫苗的相關決策，行政院顯然有非常大的改善空間，今天也透過民調呈現事實，希望執政的行政團隊能夠加強改進。

本次的調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾 ，調查方法是採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為2021年9月23日至27日的晚上6點半到10點，抽樣方法為分層比例隨機抽樣法。

此外，本次調查共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並且依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。