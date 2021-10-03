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國民黨團諷外交部成出包部　高喊愛台灣卻不識護國神山

▲▼國民黨立法院黨團批評，外交部有眼不識護國神山。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團批評外交部「有眼不識護國神山」。（圖／國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

外交部3日表示，有民眾反應，今年國慶影片的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，目前已完成更新。對此，國民黨立法院黨團批評，政府天天高喊愛台灣，卻有眼不識護國神山，希望外交部不要變成只會外包、出包的「外包部」、「出包部」就謝天謝地了。

外交部上午表示，有熱心民眾反應，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，外交部已替換玉山主峰畫面，並在昨天完成更新國慶影片相關畫面，及13種語言版本影片。

國民黨團下午發布新聞稿提及，2017年外交部在護照改版時，將華府的杜勒斯機場照片，當成桃園的中正機場，當時55萬份印好的新護照被迫作廢，時任領事事務局前後局長下台負責，降調處分。

國民黨團指出，此次國慶日宣傳影片，又將瑞士阿彭策山的影片，當成台灣的護國神山玉山，9月16日上架以來外交部渾然不覺，還翻譯成13個語言版本，上推特（Twitter）、臉書（Facebook）超過2萬人觀看，網友提醒出包才緊急修正。

另一方面，國民黨團也說，當台灣真正的護國神山台積電，被美國政府要求提供機密資料時，經濟部長王美花只淡淡的表示，這件事情屬於「自願性質」，無意、無能、無法保護自己的國內的重要企業，外交部長、我駐美代表處也噤聲不語，做壁上觀、無所作為，一副事不關己的態度。

國民黨團批評，當一個政府連自己國家的人民及企業都無法保護，天天說台積電是護國神山，結果神山有難，外交部、經濟部「直接放生」台積電。外交部現在連國慶宣傳放錯影片，還要眼尖山友提醒才發現變成瑞士的大山，「上次出包前後任領事事務局長下台負責，這次要學台鐵出事推給包商就想結案嗎？」

國民黨團表示，從一部國慶宣傳影片出包、護國神山台積電出事，看出現在的外交部大事管不了、小事無人管，每天只會搞國內大內宣，政府天天高喊愛台灣，卻有眼不識護國神山，何其諷刺、何其可悲，也希望外交部不要變成只會外包、出包的「外包部」、「出包部」就謝天謝地了。

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