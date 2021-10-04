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快訊／台灣已1650萬人接種疫苗　10月底拚三成國人打完兩劑

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）。

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）。

記者陶本和／台北報導

中央疫情指揮中心4日上午於召開擴大防疫會議上，向行政院長蘇貞昌報告台灣疫苗採購、疫苗接種覆蓋率等議題時指出，疫苗到貨已逐漸穩定，自購到貨1023萬劑、友邦捐贈702萬劑、企業捐贈332萬劑；而接種人口涵蓋率達到57.44%，施打疫苗已有1,650.5萬人次，10月底第一劑施打人數可達七成，而第二劑可達三成。

指揮中心在會中向蘇貞昌報告指出，本週全球疫情趨緩，惟周邊國家如韓國與新加坡之疫情仍略有上升，且Delta病毒變異株仍於國際肆虐，故邊境管制措施建議維持現有強度。

另外，指揮中心表示，目前疫苗到貨逐漸穩定，政府自購疫苗到貨已達1023萬劑，友邦捐贈約702萬劑、國內企業捐贈到貨約332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44%，劑次人口比為70.38（劑／每百人），施打疫苗已有1,650.5萬人次，在疫苗穩定到貨的情形下，十月底可朝向第一劑施打人數達到七成、第二劑施打人數達到三成之目標前進。

指揮中心今天也向蘇貞昌建議，過去一週內雖僅有零星本土確診案例，有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。

蘇貞昌在聽取報告後表示，觀察中秋連假後之疫情發展後，國內疫情確有趨緩，要特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整，例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節也請指揮中心於今日下午向國人報告。

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