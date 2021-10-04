雲林縣發放2.7億重陽禮金　近13萬65歲以上長者受惠

▲縣長張麗善今日親自拜訪雲林最長壽大埤鄉劉水旺104歲阿公，致贈1萬2千元、總統府敬老禮品以及衛生福利部金鎖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

重陽節前夕為感謝長輩長期對於家庭、社會及國家的奉獻，雲林縣長張麗善與雲林縣政府一級首長特地撥空分別前往雲林縣轄內百歲人瑞長輩家中，以表達關懷縣府對百歲人瑞的重視。今年度預計發放 2億7407萬4千元整至各鄉鎮市公所，再於重陽節前轉帳至65歲以上長者帳戶，受益人數達到12萬9960長者。

雲林縣政府指出，今(110)年度百歲人瑞雲林縣有125位，其中最年長者為110歲長輩，雲林縣長張麗善表示，在未增加縣府財政負擔前題下，將原本發放重陽禮金70歲門檻下修至65歲，65歲-69歲長者，每人1千元重陽敬老禮金、70歲-79歲長者每人 2千元、80-89歲長者每人3千元，90歲以上長者每人6千元以及百歲人瑞敬老金1萬2千元。

縣長張麗善今日親自拜訪雲林最長壽大埤鄉江新旺110歲、劉水旺104歲及廖蔡愛109歲等共3位阿公、阿嬤，致贈1萬2千元、總統府敬老禮品以及衛生福利部金鎖片。張麗善說，為打造雲林縣成為高齡友善城市，除了持續推動長青食堂，更有153處社區照顧關懷據點及巷弄長照站提供就近性服務，此外，還有其他多元老人福利照顧服務，皆是希望可以照顧更多的長輩。

▲縣長張麗善今日親自拜訪虎尾鎮廖蔡愛109歲阿嬤，致贈1萬2千元、總統府敬老禮品以及衛生福利部金鎖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社會處長林文志表示，雲林縣政府持續推動長青食堂政策，希望藉由餐飲服務做開端，結合其他縣內各項老人福利措施，如：樂齡中心、長青學苑、建立社區關懷據點、日間托老、日間照顧等，種種政策皆是為了照顧縣內長輩。

林文志說，同時雲林縣政府也已陸續推動許多老人福利服務，如：老人與身障電子乘車票證，提供長輩多到戶外以及持續改善各鄉鎮市老人會館環境，設置幸福專車供老人搭乘，提供社區式老人共餐設備，以供縣內長輩踴躍參加各類活動，增進人際互動社會參與，建構雲林縣為高齡友善的幸福城市。

▲縣長張麗善今日親自拜訪雲林最長壽大埤鄉江新旺110歲阿公，致贈1萬2千元、總統府敬老禮品以及衛生福利部金鎖片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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