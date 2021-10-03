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社會 社會焦點 保障人權

國中音樂老師「1個月3次」害女學生懷孕　下場曝光

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲少女父親發現女兒懷孕，氣得報警處理，全案才曝光。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

雲林一間國中邱姓音樂老師竟和一名未滿14歲的女學生交往，一個月內發生三次性關係，還讓對方懷孕，因此吃上官司。二審法官判邱男3年4月徒刑。

判決指出，邱男分別在2020年1月19日上午9時許、同年月28日下午1時15分許、同年2月12日下午1時5分許，帶女學生到摩鐵發生性行為。後來少女父親發現女兒懷孕，氣得報警處理，全案才曝光。

▼女學生被帶到摩鐵。（示意圖／翻攝免費圖庫Unsplash）

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱男被護人認為，被告並非以一夜情方式滿足色慾，亦非單純利用少女懞懂無知進而發生性行為，乃因當時雙方為男女朋友，並未違反對方意願；且被告犯後處理態度良好，已賠償少女及其父親70萬元，請求減刑。

但台南高分院法官表示，被告為人師表，未能恪守師生分際，反圖滿足一己性慾，已嚴重悖於師道倫常，與少女交往、性交，進而造成少女年幼懷胎受孕，戕害其身心健全成長及其對師長信賴。

法官說，且被告前於2015年間，曾因同此類型案件經緩起訴，竟不知警惕，再以類似手法為本件犯行，因此依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年4月。全案可上訴。

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