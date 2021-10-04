雲嘉嘉合併升格？張麗善、黃敏惠同框：盼中央挹注更多資源

▲嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善受訪針對網路熱議的「雲嘉嘉合併升格」連署書話題回應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

嘉義市長黃敏惠今（4）日來到雲林與雲林縣長張麗善一同參與記者會，受訪針對網路熱議的「雲嘉嘉合併升格」連署書話題，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠均表示，雲嘉南是一體，跨縣市區域合作治理比較重要，尤其雲嘉嘉是台灣重要穀倉，盼中央能挹注更多資源協助。

嘉義市長黃敏惠表示，雲嘉南本來就是一體，區域合作很重要，目前地方已在做，除地方共同努力外，呼籲中央不僅要讓縣市能自立自強，還要協調整合縣市合作共同發展，這才更重要。也提到，雲嘉嘉合併升格，她的立場只要對嘉義市好、對嘉義市民好，都會努力。

張麗善指出，鄰近縣市共同合作治理才是對民眾加分，現在直轄市及地方縣市區分，中央統籌分配稅款因為這樣資源分配不均，對其他縣市不公平，大家都是居住在台灣，應該要享有同樣資源，希望中央讓每個縣市均富、均強，資源分配要合理、公平，這樣才能讓大家感受到尊重。



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