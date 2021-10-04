雲林縣增1境外移入個案　39歲印尼男同行4人隔離

▲雲林縣政府今日公布新增境外移入確診個案1例，案16363為印尼籍男性，為就學入境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（4）日公布新增境外移入確診個案1例，案16363為印尼籍男性，持搭機前三日內PCR檢驗陰性報告入境，入境時無症狀，於機場搭乘防疫巴士至外縣市集中檢疫場所居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，10月2日由衛生單位安排入境採檢，10月3日採檢結果PCR陽性。

雲林縣政府說明，案16363男子年39歲，為前往斗六市就學，持9月30日檢驗陰性報告入境，搭乘防疫計程車人住外縣市防疫旅館進行居家檢疫，原訂10月2日入住至10月15日。10月2日入境第一天採檢，10月3日通知PCR結果陽性，Ct值34，外縣市醫院通報嚴重特殊傳染性肺炎，隨即由外縣市衛生局安排入住醫院負壓隔離病房隔離治療。

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雲林縣政府表示，感染源相關仍在調查中，因該案所匡列居家隔離共4人，均為同行學生，無本縣接觸者，該個案亦未入境雲林縣轄。

▲雲林縣政府今日公布新增境外移入確診個案1例，案16363為印尼籍男性，為就學入境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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