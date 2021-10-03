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蝸居3坪沈阿嬤一家6口喜迎新居　希望義工團動員300人今交屋

▲在希望義工團協助的下，沈阿嬤家的新居今日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲在希望義工團協助的下，沈阿嬤家的新居今日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮一處70年的老舊平房中住著沈阿嬤一家6口，今年4月被發現房屋裡頭早已是斷壁殘垣，在經過通報希望義工團協助的下，今(3)日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」，希望義工們也祝福沈阿嬤一家「住新厝，好運來」。

希望義工團以2個周末、4個工作天盡全力完建斗南沈阿嬤一家人的新居，由多位專業背景的義工，利用水電、土木等專長，及各界善心人士挹注的建材與家具、物資，幫助沈阿嬤蓋新家，新屋內部為3房1廳1衛1廚，簡單、隔音、通風、明亮，總坪數約24坪，希望義工團指出，此工程共超過300名義工參與，歡喜合力完成。

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▲在希望義工團協助的下，沈阿嬤家的新居今日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲沈阿嬤提到，環境的提升對小孩成長有幫助，孫女學業上不讓人操心在家更一起照顧3歲的小孫女。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

沈阿嬤家原屋室內空間僅3坪，卻擠了一家6人，沈阿嬤大兒子是捆工，工作量不穩定，二兒子領有身障手冊無法工作，沈阿嬤一肩擔起照顧二兒子及孫女的重任，偶爾當洗碗工與清潔工賺零用，房屋再一次颱風掀掉，最後在無法修補狀況下，以致屋瓦下的竹樑結構陸續坍塌，每每颱風夜將孫女安排睡著後，半夜摟著孫女怨嘆自己的無能流淚，捨不得孫女們跟著吃苦。

希望義工團理事陳鴻微表示，沈家重建問題其實相對他案有些難處，主因是房屋土地是與親戚共同持有，因此拆屋前得先達成共識，經土地鑑界，並設計圍牆，將沈家與親戚土地區隔開後，才能開始建造房屋，相對費工也費時。

▲在希望義工團協助的下，沈阿嬤家的新居今日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲希望義工團以2個周末、4個工作天盡全力完建斗南沈阿嬤一家人的新居，由多位專業背景的義工，利用水電、土木等專長，及各界善心人士挹注的建材與家具、物資，幫助沈阿嬤蓋新家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣政府社會處長林文志、斗南鎮長沈暉勛今天一起見證沈家新居落成。斗南鎮公所表示，沈家為低收三款對象，因2名高中生及1名幼兒尚在就學，除有就學津貼，另沈家次子領有身障津貼，每月計有社會福利津貼2萬4354元，斗南鎮公所數也為沈家提報食物銀行支助對象，每月有專人送物資到府。

沈家2名就讀專科及高職的姐妹也說，「我們會認真念書，將來回報社會對我們的關愛！」；沈阿嬤提到，環境的提升對小孩成長有幫助，孫女學業上不讓人操心在家更一起照顧3歲的小孫女，她時刻叮嚀孫女們「未來長大也希望能這樣為社會救濟捐款回饋社會」。

▲在希望義工團協助的下，沈阿嬤家的新居今日順利完工，並將新房屋交付沈阿嬤，阿嬤紅著眼眶直說「感謝大家逗三工！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲希望義工團以2個周末、4個工作天盡全力完建斗南沈阿嬤一家人的新居，由多位專業背景的義工，利用水電、土木等專長，及各界善心人士挹注的建材與家具、物資，幫助沈阿嬤蓋新家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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