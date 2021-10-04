趙少康爆料郭台銘女兒不知岳飛　國中二年級課本內容曝光！

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人趙少康在臉書揭露，鴻海集團董事長郭台銘的女兒竟然不知道岳飛是誰，痛批這是民進黨去中國化的結果。不過，翻開翰林、康軒版的國中二年級課本，都有保留岳飛的故事。

作家吳淡如日前表示，教改「去中國化」，讓她女兒和同學不知道國父孫中山，而趙少康也加碼指出，郭台銘告訴他，他的女兒竟然不知道岳飛。趙少康為此痛批，這是民進黨政府去中國化的結果。

趙少康認為，沒有博大精深的中國歷史作為支撐，讓孩子的眼界、人文素養都變得又淺又薄，認為不管喜歡或討厭中國，中國對於台灣的重要性比其他東南亞國家重要太多，台灣對中國的歷史知道越多，就越能了解大陸人民的集體意識及行為態度，刪掉越多中國歷史，就是自動放棄對中國的知識。

不過，不論是翰林、康軒版的國中二年級課本，都仍保留岳飛的故事，且附上一張宋朝人畫筆下的岳飛圖像；而在說明上，過去歷史撰寫秉持「不能咎責統治者」的威權觀念，因此把害死岳飛的原因推給秦檜，不過現今的課本，則是還原真相，將岳飛被害死的原因，還原是當時「主和」的朝廷，以「莫須有」罪名將他害死。

在國中二年級的課本中，在「金的崛起」段落中載明，北宋滅亡後，宋室南遷，定都臨安（今浙江杭州），史稱南宋，南宋飽受金國的威脅，幸賴岳飛等名將多次打敗金兵才免於亡國，此後雙方形成長期對峙的局面。

在課本中「實作與練習」中，也露出岳飛著名的詞「滿江紅」，著名的段落如「怒髮衝冠，憑欄處，瀟瀟雨歇。抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。三十功名塵與土，八千里路雲和月。」

▼趙少康爆料郭台銘女兒不認識岳飛，國中二年級課本中關於岳飛的內容曝光。（圖／國中二年級課文）



▼趙少康爆料郭台銘女兒不認識岳飛，國中二年級課本中關於岳飛的內容曝光。（圖／國中二年級課文）

