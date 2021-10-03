「郭董女兒不知道岳飛是誰」　趙少康：民進黨政府去中國化的結果

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「郭台銘女兒不知道岳飛是誰」　趙少康：民進黨政府去中國化的結果

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

作家吳淡如近日表示，「去中國化」教改後，很多台灣小孩不知道誰是孫中山，對此，中廣董事長趙少康指出，郭董也說自己的女兒竟然不知道岳飛是誰，這兩件事是民進黨政府刻意「去中國化」的結果，且吳淡如證明歷史課程「去中國化」的談話，不過是講出了現況，竟遭到大批1450出征，「我們的教改怎麼會教出這樣沒有素養的年輕人？」

岳飛的「精忠報國」原本是大多數人朗朗上口的故事，沒想到，郭董跟我說， #他女兒竟然不知道岳飛是誰？這讓我也跟著驚訝了。另外一個故事是，這兩天吳淡如在中廣主持節目時， #感嘆女兒和同學不知道誰是孫中山，這讓她感到震驚。兩個真實發生的事件都證明：教改到現在超過25年，我們學生的素質是不是真的提升有待商榷，但是造成歷史的「斷鏈」，卻是不爭的事實。

趙少康表示，前總統馬英九2011年宣布啟動「十二年國教」，新課綱108年8月在爭議中上路，就是大家耳熟能詳的「108課綱」。自己聽到很多歷史老師抱怨，108課綱的歷史課從每周2節減少到1節，教材教不完已經讓老師頭大，歷史的連貫性還被打破，成為破碎的獨立事件，少了時間軸，很多因果關係難以釐清，讓老師更不知道從何教起。

對於中學生疑似不知道岳飛、孫中山，趙少康指出，則是民進黨政府刻意「去中國化」的結果，把中國史納入了東亞史，篇幅自然大大縮水，沒了博大精深的中國歷史做為支撐，讓孩子的眼界、人文素養都變得又淺又薄，歷史課也變得失色，少了宋朝岳飛熱血的報國故事、三國時代桃園三結義的氣蓋山河，損失的都是我們的下一代。

趙少康表示，不管喜歡或討厭中國大陸，中國大陸跟其他東南亞國家相比，對台灣都重要得太多，中國大陸是台灣最大的市場、外匯的主要來源，是台灣最大的機會、也是最大的威脅，台灣對中國的歷史知道越多，就越能瞭解大陸人民的集體意識及行為態度，刪掉越多的中國歷史，就是自動放棄對中國越多的知識，「去中化造成不知己亦不知彼，對台灣不利，甚至會害了台灣。」

對於歷史課綱，趙少康指出，民進黨用台獨的意識形態做為對歷史課程的指導，就像是把頭埋在沙裡的鴕鳥，故意忘了大陸就在台灣旁邊，以為改了歷史，中國就變成了泰國、越南，跟台灣沒有關係了，以為不教中國歷史，中國歷史就消失不見了，這是歷史的愚民政策，「想方設法淡化、消弭中國歷史的粗糙硬幹，根本就是數典忘祖！」

趙少康表示，號稱以素養為主軸的108課綱，上路超過2年，吳淡如「女兒和同學不認識孫中山」，證明歷史課程「去中國化」的談話，不過是講出了現況和自己的感受，竟然就遭到大批1450在她的臉書留言霸凌、出征，「我們的教改怎麼會教出這樣沒有素養的年輕人？」

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