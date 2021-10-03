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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康喊下架陳柏惟　「餐廳只拿1顆星你還會去吃？」

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨10月23日的罷免投票，近日又在民間國會評鑑組織「口袋國會」立委評比中拿到1顆星。國民黨主席朱立倫批評陳柏惟支持大麻合法化，並指陳柏惟是「0提案、0結案、評選0顆星」的3零立委。中廣董事長趙少康也抨擊，海水退了就知道誰沒穿泳褲，陳柏惟根本不是優秀立委，而是只有一顆星的雙零分立委。

趙少康3日在臉書表示，國民黨立委林奕華獲得雙6星榜首、小黨的時代力量立委也拿下6顆星、民眾黨立委也有人拿下5星，顯然不是小黨就沒辦法好好表現，但陳柏惟在外交委員會評比中卻只拿下1顆星 ，提案數、通過數通通掛蛋，難怪把國防外交委員會當母語教室，提議成立「內交部」、讓香港人來台當兵，這種品質的質詢，不拿1顆星都難，腦袋空空幹話講不停，沒通過任何法案也只是正常發揮，拿下1顆星雙料零分立委真是實至名歸。

趙少康認為，認真的好學生不是到處炫耀全勤，而是在課堂提出切中要害的問題，否則就算質詢率100%，也是空包彈，浪費大家時間陪自己把作秀大戲演好演滿，不但對國家沒助益，更浪費海線鄉親給的機會，「現在很多人挑選餐廳前會看看Google評價再決定要不要訂位，如果一家餐廳只拿到1顆星，你還會去吃嗎？同理，1顆星的立委，你還要支持嗎？10/23，下架雙料零分1顆星立委陳柏惟，把海線鄉親的光榮感找回來！」

對於朱立倫的批評，陳柏惟3日上午反駁，大麻合法化「這個誤解很大」，提案數零也不是事實，他在立院的出席率是100%，地方上已經爭取超過6.5億的建設預算，用亂槍打鳥撲天蓋地的抹黑，簡直就是「恐嚇式的罷免」。

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