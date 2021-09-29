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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全世界只有台灣人不在乎台海戰爭」　趙少康：民進黨長期洗腦結果

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

由台北市議員羅智強創立的「台北智會」，今（29日）召開成立記者會，並公布台北市民對兩岸議題的看法調查。其中有46.3%的人認為若兩岸開戰，美國會出兵幫助台灣，中廣董事長趙少康表示，全世界都在擔心台海可能發生戰爭下，只有台灣人不在乎，一切都是民進黨長期大內宣、洗腦下的結果。

根據台北智會民調，46.3%的人認為美國會出兵幫助台灣，趙少康指出，這份民調對美中台來說都是憂喜參半。因為歷經阿富汗撤兵、美英澳組成AUKUS後美國背叛法國，當全世界都不信任美國時，還有46.3%的台灣民眾相信美國會出兵協防台灣，「如果我是美國人，一定覺得很感動。」

趙少康表示，至於台灣的擔憂則是身為「潛在火藥庫」，竟然居不安也不思危，如果同樣狀況發生在日本、南韓，當地人民早就嚇死了，只有台灣人最處變不驚。至於喜的則是台灣人面對兵凶戰危照樣安心過日子，「至於中共的喜憂則是共機每天擾台，台灣人竟還是不在乎，可能讓老共懷疑還要不要繼續繞台？」

趙少康指出，全世界都在擔心台海可能發生戰爭下，只有台灣人不在乎，「一切都是民進黨長期大內宣、洗腦下的結果。」，趙少康建議，朱立倫上任後，仿效民進黨曾經舉辦的「兩岸議題大辯論」，讓國民黨大破大立，好好討論各方立場，也許可以為國民黨的兩岸政策找出第三條路。

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