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癱瘓議事挨批假杯葛真護航　趙少康：國民黨是唯一為人民戰鬥的在野黨

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 會議休息停擺後 國民黨再行動 陳玉珍衝主席台遭阻擋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍撲向主席台，民進黨立委趕忙扶住她。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團28日第三度杯葛行政院長蘇貞昌上台，藍綠爆發肢體衝突，國民黨也被其他在野黨嗆「假杯葛真護航」、「國際笑柄」，中廣董事長趙少康表示，對一意孤行的執政黨，在野黨只能照蔡英文說的，拍桌表達人民的憤怒，不惜揹上罵名也要凸顯政府無能，「國民黨是最後也是唯一一個為人民戰鬥的在野黨。」

對於藍營三度杯葛蘇貞昌，趙少康指出，正常的質詢對付一個要臉的政府當然有效，但對一個挾絕對多數一意孤行的執政黨，在野黨如果只靠表決，什麼福國利民的法案都會被擋下，「只能照蔡英文說的，拍桌表達人民的憤怒、盡監督之責。」

趙少康表示，面對不買疫苗只買萊豬的執政黨，國民黨強力杯葛議事，竟然還要被其他在野黨檢討，被失職的民進黨批「亂鬥藍」、「讓國家空轉」，但國民黨不惜揹上罵名也要凸顯政府執政無能，「國民黨是最後也是唯一一個為人民戰鬥 、為人民發聲的在野黨。」

趙少康指出，如果不杯葛，蔡政府肯定馬照跑、舞照跳，「蘇貞昌不必道歉、3+11沒有錯」至此一錘定音。與其說國民黨讓國家空轉，「不如說民進黨讓國家亂轉，但寧可空轉也不可亂轉。」

趙少康表示，上會期國民黨提案「擴大採購疫苗、採用國際標準作為EUA審查標準、國產疫苗要經過三期試驗才能讓國人施打」等，都被民進黨團挾絕對多數直接封殺，民眾至今仍然沒有足夠疫苗可打，不得不打高端的窘境，「甚至去年不顧民意執意開放萊豬，都證明正常問政方式對民進黨根本不痛不癢。」

對於癱瘓議事，趙少康指出，只要蘇貞昌誠心反省3+11破口導致國內淪陷的過失，防範未來重演，就不會被杯葛上台。今天的抗爭替民眾一吐怒氣，「請蔡政府好好檢討自己，而不是在野黨，否則蘇貞昌也不必上台報告，直接下台謝罪就好。」

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