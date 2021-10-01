趙少康譴責中共政治干預體育　要AIDA道歉「把中華民國國旗歸位」

▲趙少康呼籲應恢復中華民國國旗並譴責中共。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

自由潛水世界錦標賽主辦單位日前無預警在轉播時撤下台灣國旗，引起多國聲援表達不滿，主辦單位AIDA後續也對此道歉。資深媒體人趙少康1日表示，主辦單位除了道歉外，還應該恢復中華民國國旗，同時也譴責中共在國際賽事打壓台灣的行徑。

趙少康透過臉書表示，主辦單位不能只是道歉，而是要恢復中華民國國旗，「我更要譴責中共在國際賽事打壓台灣的行徑」，不應該干預國際自由潛水發展協會的比賽，更不應該以斷訊或干擾直播方式威脅。更何況，整起抗議事件中，連俄羅斯的代表都看不下去而撤下國旗，政治干涉體育，引發10國群起反彈，中共只是讓國際看笑話。

趙少康認為，體育無國界，每位選手的辛苦訓練都應該受到尊敬，而讓選手在國際舞台盡情發揮，不受到任何形式的歧視，並在國際賽事中體現相互理解、友誼、團結和公平競爭的運動精神，才是運動賽事的宗旨。中共如果凡事只會泛政治化、搞小動作打壓台灣，不只不能贏得其他國家選手的敬重，還會被看不起。

趙少康呼籲，雖然主辦方當天就向台灣致歉，但事涉國格，如果真心道歉就應該把中華民國國旗掛回去，同時公開保證AIDA賽事不會再讓政治凌駕於運動精神，保障所有選手的權益。