　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市首座原民地景式建築　「那魯灣文化聚落」年底完工

▲新竹市長林智堅日前視察工程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅日前視察工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一的阿美族聚落，竹市府爭取到前瞻補助，共投入4,870萬，為部落量身打造「那魯灣文化聚落」，邀知名建築師林柏陽操刀設計，聚落以兩層樓的集會空間為主體，更營造腹地能舉辦豐年祭，解決部落長期來缺乏公共集會空間的問題；新竹市長林智堅日前視察工程，其中屋頂部落瞭望台還有「小綠丘」，可以坐望遠眺絕美海岸線，更有兩層樓高大型溜滑梯，將成17公里海岸線上的孩童玩樂天堂，預計今（110）年底完工。

市府指出，那魯灣村為西台灣唯一阿美族為主的聚落，1980年代起各家族搬遷在此落腳，是族人落地而生根的新原鄉，但長期以來缺乏聚會空間與公共設施，部落孩子玩耍只能利用街道，連每年的豐年祭典都缺乏場地可舉辦。

林智堅說，竹市為提升那魯灣聚落整體環境規劃，106年起市府爭取營建署經費、投入1800萬元完成那魯灣公園廣場綠美化工程；107年起再陸續爭取原民會經費，啟動了那魯灣文化聚落新建工程，預計今年底完工，將是竹市首座原民地景式文化聚落，他現場也聽到許多族人萬分期待，這也是他對竹市原住民族人的承諾。

林智堅日前視察工程，一同視察的頭目李金文說，看到那魯灣文化聚落即將完工，夢想逐步達成，他非常感動，那魯灣終於有個地方可以聚會和舉辦豐年祭，他更大讚瞭望台的設計：「我可以從這裡望向海邊解鄉愁，也可以守護我的船。」

民政處李季縈處長表示，那魯灣聚落原缺乏聚會空間、豐年祭典的場域及兒童遊憩設施，因此市府啟動「那魯灣文化聚落新建工程」，設計上結合建築、地景與遊具，一樓提供部落集會場所，有三間多功能教室，不同大小供各種活動使用，包括課程、開會或部落禮拜等。

二樓以上則設計部落瞭望台、戶外大型溜滑梯、圓形廣場等，屋頂平台更有數座小綠色山丘，孩子可以在一二樓空間之間盡情奔跑，休憩時更可遠眺寬闊海岸線。

民政處表示，半戶外空間的聚會場所，將是豐年祭的最好場地，平時也可規畫假日攤位及文創市集，成為全年齡族人都能使用的多功能建物，即使是17公里海岸線的遊客，也能到這棟建築做短暫休憩、眺望海岸。

民政處表示，市府近年大幅改造17公里海岸線，有全新的海岸自行車道，沿線已有香山沙丘、豎琴橋、魚鱗天梯、賞蟹步道、南港賞鳥區等打卡景點，每逢假日吸引大量外縣市遊客來訪，相信今年底那魯灣文化聚落完工啟用後，將為17公里海岸線增加重要休憩節點，也成為大新竹原民新觀光亮點。

市府指出，新竹市原住民實際居住人口約1萬名，林智堅市長上任後替原住民爭取福利，包含原住民學生學用費從1,000元提高至1,500元，積極與原民會及勞動部合作培養原民朋友第二專長、設置原住民文化健康站、成立原民學童課後輔導班、擴大辦理原住民各項技藝學習等，盼讓轄內原住民族群有更好生活。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
明天防疫新規上路！　最強懶人包一次看懂
《天橋上的魔術師》遭爆8成特效大陸製　文化部要查
這家銀行開第一槍！　房貸利率拉到1.5%以上
堆高機牙叉停半空　台中2年輕人經過「正中頭部」雙亡
想拿回泰迪熊布偶　她慘遭性侵、洗殘廢澡
禾馨2度替四叉貓驗抗體　北市開罰10萬元
趙少康爆郭董女兒不知岳飛　國中二年級課本內容曝光
熊貓開戰Ubereats「7人麥當勞前大亂鬥」！　全因竹科一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

單車騎遊拚公益金　太平洋自行車單車公益活動開放報名

30米長6米寬刻繪百年宜蘭河回憶　「西堤晚眺」陶雕壁畫亮相

教育部海洋教育創新教學優質團隊選拔　台東長濱國中獲國中組特優

安穩僱用計畫2.0台南延至2022年6月　黃偉哲：助雇主及勞工渡過難關

台東縣回收廢棄網具9公噸　發放獎勵金12萬

台東縣環境知識競賽晉級者出爐　20位菁英將參加全國總決賽

九九峰森林步道年久失修　12日起全線封閉整修至明年1月底

深夜騎車闖紅燈違規　南警盤查心虛自動繳出安非他命

超高齡社會來臨　桃園再推「繼續僱用高齡者補助」方案

竹市首座原民地景式建築　「那魯灣文化聚落」年底完工

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

單車騎遊拚公益金　太平洋自行車單車公益活動開放報名

30米長6米寬刻繪百年宜蘭河回憶　「西堤晚眺」陶雕壁畫亮相

教育部海洋教育創新教學優質團隊選拔　台東長濱國中獲國中組特優

安穩僱用計畫2.0台南延至2022年6月　黃偉哲：助雇主及勞工渡過難關

台東縣回收廢棄網具9公噸　發放獎勵金12萬

台東縣環境知識競賽晉級者出爐　20位菁英將參加全國總決賽

九九峰森林步道年久失修　12日起全線封閉整修至明年1月底

深夜騎車闖紅燈違規　南警盤查心虛自動繳出安非他命

超高齡社會來臨　桃園再推「繼續僱用高齡者補助」方案

竹市首座原民地景式建築　「那魯灣文化聚落」年底完工

陽明「股價跌破百元」法人認為已超跌　後續看大陸限電事件發展

手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

單車騎遊拚公益金　太平洋自行車單車公益活動開放報名

又2家餐廳撤出微風信義　平城苑、但馬屋原櫃位由樂軒集團進駐

30米長6米寬刻繪百年宜蘭河回憶　「西堤晚眺」陶雕壁畫亮相

「令和大叔」菅義偉卸任首相　任內5度贈台疫苗、強調台海安全

員工鑽漏洞打莫德納　高鐵形象蒙塵！董座發內部信「痛定思痛」

教育部海洋教育創新教學優質團隊選拔　台東長濱國中獲國中組特優

美翻天！彰化二林打卡新景點　荒廢魚塭變身夢幻空中廊道

華碩偕醫界祭出5大智慧應用成果　力拚醫療數位轉型

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

地方熱門新聞

嘉義男團載滿刀準備火拚　一動作被捕

樹杞樹根裸露猶如美女細腰豐臀

微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區

南投66歲以上莫德納二劑只打到今天

即／墾丁小峇里島傳溺水！28歲男搶救不治

執行署拍賣會又來了　嘉義分署上架賓士+土地48筆

埔里推振興購活動　最大獎百萬電動車

高鐵設四城站　游錫堃：留下污點就不好

花蓮51對新人集團結婚 　徐榛蔚傅崐萁甘苦談

勞工局辦理戶外職訓成果展

桃園10月底疫苗人口涵蓋率達70%

交通新規上路　超高+超寬+超載罰鍰提高到1萬8

10月迎王祭　東港警「交通安全月」加強執法

符合四癌篩檢加碼贈禮券

更多熱門

相關新聞

竹市府率團勞軍謝國軍

竹市府率團勞軍謝國軍

新竹市政府110年中秋節敬軍活動於漢光演習前夕昨日下午，由新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅率領敬軍團，前往新竹後備指揮部鼓勵國軍辛勞並致贈秋節慰問金，受到指揮官吳政達上校及地區各單位官兵代表的熱烈歡迎。

大坪頂新納骨塔明年完工　可眺望海岸線

大坪頂新納骨塔明年完工　可眺望海岸線

林智堅贈匾宏宗聖堂道學院

林智堅贈匾宏宗聖堂道學院

竹市春祭陣亡將士公殞官兵追悼會

竹市春祭陣亡將士公殞官兵追悼會

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

星巴克10／4起連4天買一送一　

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面