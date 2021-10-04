竹市首座原民地景式建築　「那魯灣文化聚落」年底完工

▲新竹市長林智堅日前視察工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一的阿美族聚落，竹市府爭取到前瞻補助，共投入4,870萬，為部落量身打造「那魯灣文化聚落」，邀知名建築師林柏陽操刀設計，聚落以兩層樓的集會空間為主體，更營造腹地能舉辦豐年祭，解決部落長期來缺乏公共集會空間的問題；新竹市長林智堅日前視察工程，其中屋頂部落瞭望台還有「小綠丘」，可以坐望遠眺絕美海岸線，更有兩層樓高大型溜滑梯，將成17公里海岸線上的孩童玩樂天堂，預計今（110）年底完工。

市府指出，那魯灣村為西台灣唯一阿美族為主的聚落，1980年代起各家族搬遷在此落腳，是族人落地而生根的新原鄉，但長期以來缺乏聚會空間與公共設施，部落孩子玩耍只能利用街道，連每年的豐年祭典都缺乏場地可舉辦。

林智堅說，竹市為提升那魯灣聚落整體環境規劃，106年起市府爭取營建署經費、投入1800萬元完成那魯灣公園廣場綠美化工程；107年起再陸續爭取原民會經費，啟動了那魯灣文化聚落新建工程，預計今年底完工，將是竹市首座原民地景式文化聚落，他現場也聽到許多族人萬分期待，這也是他對竹市原住民族人的承諾。

林智堅日前視察工程，一同視察的頭目李金文說，看到那魯灣文化聚落即將完工，夢想逐步達成，他非常感動，那魯灣終於有個地方可以聚會和舉辦豐年祭，他更大讚瞭望台的設計：「我可以從這裡望向海邊解鄉愁，也可以守護我的船。」

民政處李季縈處長表示，那魯灣聚落原缺乏聚會空間、豐年祭典的場域及兒童遊憩設施，因此市府啟動「那魯灣文化聚落新建工程」，設計上結合建築、地景與遊具，一樓提供部落集會場所，有三間多功能教室，不同大小供各種活動使用，包括課程、開會或部落禮拜等。

二樓以上則設計部落瞭望台、戶外大型溜滑梯、圓形廣場等，屋頂平台更有數座小綠色山丘，孩子可以在一二樓空間之間盡情奔跑，休憩時更可遠眺寬闊海岸線。

民政處表示，半戶外空間的聚會場所，將是豐年祭的最好場地，平時也可規畫假日攤位及文創市集，成為全年齡族人都能使用的多功能建物，即使是17公里海岸線的遊客，也能到這棟建築做短暫休憩、眺望海岸。

民政處表示，市府近年大幅改造17公里海岸線，有全新的海岸自行車道，沿線已有香山沙丘、豎琴橋、魚鱗天梯、賞蟹步道、南港賞鳥區等打卡景點，每逢假日吸引大量外縣市遊客來訪，相信今年底那魯灣文化聚落完工啟用後，將為17公里海岸線增加重要休憩節點，也成為大新竹原民新觀光亮點。

市府指出，新竹市原住民實際居住人口約1萬名，林智堅市長上任後替原住民爭取福利，包含原住民學生學用費從1,000元提高至1,500元，積極與原民會及勞動部合作培養原民朋友第二專長、設置原住民文化健康站、成立原民學童課後輔導班、擴大辦理原住民各項技藝學習等，盼讓轄內原住民族群有更好生活。