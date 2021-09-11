漢光演習前夕　竹市府率團勞軍謝國軍辛勞與助防疫

▲新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅率領敬軍團。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府110年中秋節敬軍活動於漢光演習前夕昨日下午，由新竹市副市長沈慧虹代表市長林智堅率領敬軍團，前往新竹後備指揮部鼓勵國軍辛勞並致贈秋節慰問金，受到指揮官吳政達上校及地區各單位官兵代表的熱烈歡迎。

沈慧虹表示，去年到今年新冠肺炎肆虐全球，國軍弟兄不僅保衛國家，更投入口罩國家隊協助製作口罩，讓台灣在國際防疫外交上加分，今年市府在國軍新竹醫院、竹科設置篩檢站到本市有8站疫苗施打站的設置，都要感謝新竹後備指揮部各項的支援，在短短8小時完成帳篷搭設、物資支援以及各疫苗站的夜間人員留守，國軍是市府及市民最有力的後盾，感謝國軍弟兄的付出和努力，國軍永遠是我們心目中的防疫英雄。

新竹市是一個幸福的城市，感謝國軍各部隊的戰備與整備，我們才能有安居樂業的環境，並代表市府及所有市民向軍方表達最高的敬意與謝意；軍方與地方政府都共同為全民國防努力，尤其在災害發生時，軍民應不分彼此，合作無間，方能讓民眾感受到政府的效能。

民政處長李季縈非常感謝後備委顧團及輔導中心的好朋友們，對敬軍慰問活動的支持與協助，充分彰顯「軍愛民、民敬軍」，「軍民一家親」的精神，展現新竹市為團結、合作及進步的城市。中秋節是傳統三大節慶之一，希望藉由此次勞軍向所有保家衛國的國軍弟兄致上最誠摰的敬意及謝意，並提前向官兵們祝賀中秋佳節愉快。

本次敬軍活動，新竹縣市軍人服務站房明德站長、北部地區後備指揮部委顧團楊輝雄團長及吳玲珠團長、東區後備軍人輔導中心陳清智主任、北區後備軍人輔導中心周俊偉主任及香山區後備軍人輔導中心陳錦鏞主任等也一同參與，副市長沈慧虹代表市長林智堅感謝國家這些偉大的安定力量，國軍、後備都功不可沒。