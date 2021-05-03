大坪頂新納骨塔明年完工　5層樓清水模可眺望海岸線

▲智堅視察新竹市大坪頂納骨塔新建工程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市納骨塔位使用率已達9成，新竹市府在大坪頂新建納骨塔，由建築師以「清水模」設計出五層樓的建物，室內採無樑柱工法，讓空間更通透、寬廣，再搭配天井、斜牆設計，打造採光、通風十足空間，設計更獲得2019國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。新竹市長林智堅說，新納骨塔將於明(111)年完工，屆時將可提供約4萬5000個塔位，讓先人有優雅的長眠環境。

新竹市大坪頂納骨塔新建工程已獲得2019國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。工程自108年開工至今，目前進度已達6成。林智堅視察工程，他驚訝發現，建築團隊實驗各種材質才製作出「最佳清水模」，建物外牆、內部牆面「清水模」細節都不同，外牆有木紋、斜牆則是亮面等。他也登上觀景陽台，眺望竹市海岸線。

林智堅說，大坪頂永生園在地景觀與資源豐富，有開闊的海岸線、豐富的植物種類等，「納骨塔也可以導入設計力」，新建納骨塔考量座向及位置，坐落方向可見沿海的景觀，更配合新竹多風條件外牆採斜切角設計，室內有大量採光、通風，不陰森。

大坪頂納骨塔新建工程還將調整園區，透過興建廊道、綠美化、淺水池，讓園區宛如公園。林智堅市長說，近日啟用的環保自然葬園區「詠生樹」也以公園化、親近自然精神打造，都是希望讓生命園區不僅可以幽靜莊嚴，更有美感設計力。

十彥建築師事務所建築師林彥穎說，新建納骨塔顛覆傳統，去除過往過度裝飾，納骨塔斜牆宛如荷花瓣層展開，再搭配天井，讓生命三大元素光、空氣、水在此不斷循環，象徵永恆意義，簡樸材質也讓人思考生命意義。透過設計盼讓納骨塔不再是鄰避設施。

民政處表示，新建納骨塔延續自然環境風格，除了納骨設施外，在三、四樓也設計觀景陽台、觀景平台，提供家屬民眾散心懷念的良好空間。另外，新建納骨塔將不導入任何宗教信仰，僅設立祭祀空間，供民眾辦理各式宗教儀式。

工務處說，大坪頂納骨塔目前工程均符合預期進度，除了如期以外，市府更要求如質，工務處每周也進行工程會議把關，盼提供先人一個優質的環境。

民政處表示，新竹市大坪頂共計有華藏、華嚴、通天三座納骨堂，總容納量約為10萬餘個塔位，截至110年3月底，大坪頂剩餘的骨灰(骸)塔位為1萬6369個，未來納骨塔啟用並配合新竹市環保自然葬園區詠生樹，可舒緩塔位不足之壓力。