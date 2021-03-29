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緬懷先烈　新竹市春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會

▲新竹市110年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，今(29)日舉行。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市110年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，今(29)日舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

清明節前夕，為向國軍陣亡將士及先烈表達追思，新竹市110年春祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會，今（29）日在新竹市軍人忠靈祠舉行，由新竹市副市長沈慧虹代表擔任主祭，多位議員致祭，地區各駐軍部隊官兵、各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加，典禮莊嚴肅穆。

今日一早許多先烈遺族帶著鮮花祭品前來弔祭，共同追思緬懷，褒揚英烈忠魂。其中，程女士父親為高階軍官、母親為榮民，因家人的緣故自身更加關心榮民生活照顧議題，每年清明前夕攜家帶眷探望父母，程女士更感謝市府增設電梯，讓年長的家人們方便上樓探望，市府的用心，民眾深深感受到；陳先生也說，去年市府開放夫妻同櫃，父親原來已安置在忠靈祠，得知消息後，為圓滿母親一直以來的心願，即將母親與父親安置在一起，感謝市府讓父母能團圓。

沈慧虹表示，每年329青年節及93軍人節，辦理祭祀忠靈儀式，除了表彰眾烈士們成仁取義的精神外，更對社會風氣與中華文化有潛移默化的功效。為落實公墓公園化目標，忠靈祠園區內設有兒童遊戲區及親山步道，周末常見兒童及家長來這享受親子時光，更有鄰近居民常去步道行走，讓園區與民眾的生活更加貼近。

民政處指出，另近年市府積極向中央機關爭取經費，以增設硬體設備及維護周邊環境，包含電梯工程、排水溝及集水井改善工程，期待民眾能感受到市府滿滿的用心。

民政處處長李季縈說明，為因應清明連假期間祭祀人潮及中央疫情指揮中心防疫措施，特於戶外搭設帳篷，供民眾祭拜使用，進入忠靈祠請戴口罩、量額溫及勤洗手做好防疫措施，為方便家屬祭拜忠靈祠全年無休開放，民眾亦能於非假日期間前往祭祀，以分流人潮降低感染風險，更鼓勵可利用線上祭拜系統，心意最重要喔。

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