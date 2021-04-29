林智堅贈匾宏宗聖堂道學院　相約112年安東彌勒山宗教園區

▲新竹市長林智堅今（29日）親贈「厚潤群生」匾額致謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為感謝新竹市宏宗聖堂道學院長期對新竹市府的支持，新竹市長林智堅今（29日）親贈「厚潤群生」匾額致謝。他說，很開心能與道親一起完成高老前人的夢想，打造「安東彌勒山宗教園區」，107年參與開工動土，去（109）年見證老母殿上梁，目前園區已落成斌凱老人紀念館、致中樓，是安東道場全球道務中心，他並與道親相約112年園區完工時，能一起分享這份感動，見證這座宗教界與南香山地區的地標建築。

林智堅表示，很高興來到宏宗聖堂道學院，從小他在媽媽帶領下來到道場，長期耳濡目染，對於所有道親都有獨特的親切感。宏宗聖堂道學院在高老前人努力下，於大新竹地區、甚至全球設立許多道場，透過弘道撫慰人心，道親更積極參與各項公益活動，包括淨灘、推廣低碳蔬食運動，也擔任新竹市府各項活動志工，希望透過今天的贈匾儀式，感謝謝德祥前人、謝德勝董事長，及各位道親對公益活動與新竹市府各項工作的支持。

林智堅說，109年對台灣、全世界來說是動盪的一年，疫情剛發生時，他拜訪謝前人，希望減少大型群聚與課程，共同防疫，當時得到謝前人的支持外，宏宗聖堂道學院更提供在地民眾許多防疫物資，讓他由衷感謝。

林智堅談及，他從議員助理、議員到現在市長身分，就知道高老前人有個要打造人間淨土的夢想，也就是安東彌勒山宗教園區，有幸他能為宗教園區努力，無論是建照的申請、交通維持計畫與五大管線的申請，都積極輔導讓工程能夠順利推動，並在107年11月10日見證園區基地動土，更高興的是去（109）年與賴清德副總統見證老母殿上梁，那刻真的是滿心歡喜。

林智堅說，他很期待112年工程全部完成時，能一起參與，在甘銘源建築師、瑞助營造及業主三好的成就下，工程目前都非常順利，這不僅對新竹市是非常重要的宗教建築，更是所有國人的福音，盼讓更多民眾來到這裡，不只得到心靈沉澱，也看見台灣建築的美，並見證新竹市這座城市的驕傲與偉大。

市府表示，「安東彌勒山宗教園區」是新竹市府核定的宗教園區，自97年起共有十年的大建設。母殿建築由大藏聯合建築師事務所甘銘源建築師操刀，熱愛自然的他以擅長的綠建築為核心理念，融入周遭生態環境，打造沉靜莊嚴、人與大自然和諧共生的建築，預計112年完工，將成為宗教界與南香山地區的地標建築，目前園區已落成斌凱老人紀念館、致中樓，是安東道場全球道務中心。