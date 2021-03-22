　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

▲新竹市長林智堅於園區種下茄苳樹。（圖／新竹市政府提供）

新竹市長林智堅(中)於園區種下茄苳樹。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」，今（22）日正式啟用。新竹市長林智堅表示，詠生樹有3個特色，公園化、環保化與自然化，希望提供親人一個優雅的環境，新竹市民只要於113年前申請，全部免費，盼環保經濟的樹葬能有更多肯定與支持。新竹市府表示，詠生樹坐落於生命紀念園區羽化館前方，面積1.1公頃，最大容量穴位可達5354個，全區分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，提供多元葬法的新選擇。

林智堅今天出席詠生樹啟用典禮，與新竹市葬儀商業同業公會理事長莊文良、新竹市府民政處長李季縈，共同於園區種下茄苳樹。林智堅表示，政府最重要的工作就是照顧人民的一生，從生老病死，出生開始就要提供新生命最好的照顧，竹市也積極提升醫院服務品質，像是台大醫院新竹分院將擴建湳雅院區，馬偕兒童醫院明年也將落成。

而當來到人生最後一哩路，林智堅說，死亡是人生必經之路，希望提供往生者最好的協助，他並特別感謝曲溪里廖成章里長，透過積極與在地鄰里溝通，順利於此地打造詠生樹園區。

林智堅表示，詠生樹園區有三特色，第一「公園化」，設計超過420坪的陽光草皮，並種下83棵常年常青的樹種；第二「環保化」，樹葬相對土葬費用較低、且更親近自然與環保；第三則是「自然化」，園區風貌與大自然融為一體，盼提供家人最後一個優雅的環境。

林智堅也說，目前詠生樹園區屬試辦推廣期間，113年1月1日前，新竹市民只要為往生親人申請，全額免費，期望能有更多民眾接受並響應環保自然葬。

新竹市民政處表示，英國是最早推動環保自然葬的國家，從1993年開始，環保葬概念逐漸推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家，而台灣起步較晚，2001年起才開始推動環保自然葬。但據統計，從2010至2019年間，環保葬件數從1542件增加至1萬2775件，成長了8倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

民政處表示，新竹地狹人稠，傳統土葬方式將造成亡者與活人爭地的現象，經過觀念改變，塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也將有不敷使用的一天，因此環保自然葬的方式也逐漸萌芽。加上自然葬與今人對「綠色地球」的環保意識符合，環保自然葬的新式葬法也很快獲得許多人的認同和履行，有鑑於此，市府遂於羽化館前方興闢新竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」。

針對竹市環保葬需求，民政處說明，新竹市109年死亡人口2603人，以推廣初期、年增加率為0估計選擇樹葬比例，一年需求位數約208位，約25.7年才會飽和；若以年增加率2%估算，且若未循環使用，則約11.3年即會飽和。

民政處也說，詠生樹緬懷先人兼具環保、景觀與生態復育，提倡以人為本更親近自然。詠生樹是將骨灰經過處理，以一層骨灰一層泥土樹葉或花瓣層層堆疊，並加入溶磷菌加速骨灰分解與大地融為一體，且不造墓、不立碑、不留下記號，透過簡單的儀式，讓生命回歸塵土。

ET快訊
快訊／墜海位置曝！2架F-5E相撞　飛官跳傘搜救中
快訊／2架F-5E戰鬥機相撞墜海！　黑鷹直升機搜救中
快訊／屏東外海2架F-5E戰機墜機！　2飛官跳傘
薔薔、鳳梨超級夫妻臉！網揪「激凸」亮點　呂文婉：結婚就包6位
比鮭魚還鬧！她辦戶口驚見「老爸多年秘密」　行員狂憋笑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林監獄結合雲科大設計學院　「文創技藝班」成果展令人驚艷

台南安平漁港現火光　海巡人員即時通報消防局滅火

桃園海岸旅遊新亮點　新屋石滬故事館正式揭牌營運

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

全國原民運花蓮進帳16金19銀18銅　總獎牌數暫居全國第二

桃園市區拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

共榮共享共管！東管處都蘭鼻旅服基地開發案　獲部落會議同意

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

雲林監獄結合雲科大設計學院　「文創技藝班」成果展令人驚艷

台南安平漁港現火光　海巡人員即時通報消防局滅火

桃園海岸旅遊新亮點　新屋石滬故事館正式揭牌營運

竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

全國原民運花蓮進帳16金19銀18銅　總獎牌數暫居全國第二

桃園市區拖板車鋼板未紮牢掉落　還好沒砸到人車

台南消防新生力軍上線　消防局新購車輛展示黃偉哲親自校閱

共榮共享共管！東管處都蘭鼻旅服基地開發案　獲部落會議同意

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

花蓮「粥會」暮春書畫展開幕　103歲粥友現場揮毫獲滿堂采

快訊／外銷訂單連12紅！金額425.9億美元「史上最好的2月」

新台幣連6貶！收在28.492元

銀翼餐廳爆股東糾紛！前總經理遭求償840萬　董事嘆：一切都是貪

美中首談煙硝中落幕　兩國「演很大」且各有盤算？

沒看過先前電影也能享受！　《哥吉拉大戰金剛》預告「這幕」掀討論

本田猴子新引擎上身！HONDA「MONKEY 125」改款登場

明白天回暖晚上還有變化！吳德榮：將帶來「春天以來範圍最大雨」

北韓怒轟歐美國家「踐踏人權」！呼籲停止種族歧視：勿做賊喊抓賊

幫派歐告「嘴叼菸蒂」爽癱沙發休息　媽嚇傻：未滿18歲請勿吸菸！

小方包成熱搜！孫芸芸鎖鍊手袋激美　CELINE爆款縮到「腋下」價格少3萬元

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

地方熱門新聞

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

月初海神衝邊坡　同地點再釀4傷

國道1南下207.2K　自小客衝入邊坡

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

暗夜彰化竹林大火　烈焰焚燒嚇人

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

長榮女PO文逼跪 　保生宮：不曉得

台南公園燕潭傳出女子溺斃

青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援

台南大隆田生態文化園區啟用

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

護理師確診滿週年　鄭文燦感謝「和頌」

藝如春風到官田和氣商行熱鬧開張

更多熱門

相關新聞

竹市納管39處市民活動中心　再推線上租借平台

竹市納管39處市民活動中心　再推線上租借平台

新竹市政府去(109)年起推動里集會所收費標準法制化，並從7月起陸續納管，至今已核定39處且統一名稱為「市民活動中心」，主管機關為各區公所，民眾也可依循固定的收費標準借用，辦理各項文康、教育及社福活動。市府表示，借用資訊可上三區區公所網站查詢，同時也正規劃線上租借平台，預告將於今年2月上線，讓民眾借用更便利。

竹市表揚109年特優里長

竹市表揚109年特優里長

關聖帝君｢忠義永流世｣ 林智堅恭祝聖誕千秋

關聖帝君｢忠義永流世｣ 林智堅恭祝聖誕千秋

2020竹塹中元城隍祭　繞境、夯枷等四大盛事

2020竹塹中元城隍祭　繞境、夯枷等四大盛事

辦戶政免印章

辦戶政免印章

關鍵字：

新竹市民政處

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

蕭彤雯驚傳罹患肺腺癌零期！　打噴嚏像卡車輾過

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面