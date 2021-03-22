竹市首座樹葬園區「詠生樹」啟用　試辦期免費

▲新竹市長林智堅(中)於園區種下茄苳樹。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」，今（22）日正式啟用。新竹市長林智堅表示，詠生樹有3個特色，公園化、環保化與自然化，希望提供親人一個優雅的環境，新竹市民只要於113年前申請，全部免費，盼環保經濟的樹葬能有更多肯定與支持。新竹市府表示，詠生樹坐落於生命紀念園區羽化館前方，面積1.1公頃，最大容量穴位可達5354個，全區分為樟樹、杜英、青剛櫟、烏心石、茄苳以及竹柏區，並設有陽光草皮及兼具滯洪功能的景觀池，提供多元葬法的新選擇。

林智堅今天出席詠生樹啟用典禮，與新竹市葬儀商業同業公會理事長莊文良、新竹市府民政處長李季縈，共同於園區種下茄苳樹。林智堅表示，政府最重要的工作就是照顧人民的一生，從生老病死，出生開始就要提供新生命最好的照顧，竹市也積極提升醫院服務品質，像是台大醫院新竹分院將擴建湳雅院區，馬偕兒童醫院明年也將落成。

而當來到人生最後一哩路，林智堅說，死亡是人生必經之路，希望提供往生者最好的協助，他並特別感謝曲溪里廖成章里長，透過積極與在地鄰里溝通，順利於此地打造詠生樹園區。

林智堅表示，詠生樹園區有三特色，第一「公園化」，設計超過420坪的陽光草皮，並種下83棵常年常青的樹種；第二「環保化」，樹葬相對土葬費用較低、且更親近自然與環保；第三則是「自然化」，園區風貌與大自然融為一體，盼提供家人最後一個優雅的環境。

林智堅也說，目前詠生樹園區屬試辦推廣期間，113年1月1日前，新竹市民只要為往生親人申請，全額免費，期望能有更多民眾接受並響應環保自然葬。

新竹市民政處表示，英國是最早推動環保自然葬的國家，從1993年開始，環保葬概念逐漸推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家，而台灣起步較晚，2001年起才開始推動環保自然葬。但據統計，從2010至2019年間，環保葬件數從1542件增加至1萬2775件，成長了8倍，顯示有愈來愈多民眾認同環保自然葬。

民政處表示，新竹地狹人稠，傳統土葬方式將造成亡者與活人爭地的現象，經過觀念改變，塔葬已大幅取代土葬，但納骨塔也將有不敷使用的一天，因此環保自然葬的方式也逐漸萌芽。加上自然葬與今人對「綠色地球」的環保意識符合，環保自然葬的新式葬法也很快獲得許多人的認同和履行，有鑑於此，市府遂於羽化館前方興闢新竹市第一座環保自然葬園區「詠生樹」。

針對竹市環保葬需求，民政處說明，新竹市109年死亡人口2603人，以推廣初期、年增加率為0估計選擇樹葬比例，一年需求位數約208位，約25.7年才會飽和；若以年增加率2%估算，且若未循環使用，則約11.3年即會飽和。

民政處也說，詠生樹緬懷先人兼具環保、景觀與生態復育，提倡以人為本更親近自然。詠生樹是將骨灰經過處理，以一層骨灰一層泥土樹葉或花瓣層層堆疊，並加入溶磷菌加速骨灰分解與大地融為一體，且不造墓、不立碑、不留下記號，透過簡單的儀式，讓生命回歸塵土。