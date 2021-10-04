交通新規10月上路　超高+超寬+超載罰鍰提高到1萬8

▲里港警分局交安宣導。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局配合交通部10月「交通安全月」，已強化交通安全宣導與執法作為，籲用路人遵守交通規則，確保安全。

根據交通部統計，2021年1-7月交通事故死亡人數共1709人(平均每日8.1人)，機車騎士死亡1028人，高齡者死亡659人，路口事故死亡743人，酒駕事故死亡181人，為加強車輛駕駛與行人守法習慣，因此交通部將10月列為交通安全月，對各項違規加強執法取締，以維護用路人行的安全。

里港警分局配合這項政策，強化交通安全宣導與執法，針對「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優 先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規 定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」、車輛駕駛人「未停讓行人」習慣 、行人未遵守相關路權規定、高齡者不良駕駛習慣、高齡者駕照逾期上路及未戴安全帽及道路障礙物淨空等違規項目加強執法及宣導工作。

而10月1日起，有兩項交通新規定上路，第一個是針對汽機車的噪音，由環保署所修正的「使用中機動車輛噪音管制辦法」，啟用了「超音照相」，結合測音機與車牌辨識兩項工具，若是行駛車輛噪音超過標準，將遭開罰新台幣1,800-3,600 元不等的罰鍰。第二則是針對汽車超載、超高或超寬等違規情況，可能會因此導致重大交通事故，因此罰鍰將從過往的9000 元，大幅提高到18000元。

里港分局分局長鄭頴聰表示，警方將持續透過宣導及交通執法，以降低交通事故的發生，保障你我生命財產安全。

響應10月交通安全月

