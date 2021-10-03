花東擬建全台第6條戰備道　「台9線景觀大道」外環段雀屏中選

▲國內目前戰備道多分布於西半部，東部則有望興建第一條戰備道。圖為中山高彰化段戰備道。（圖／高公局提供）



記者許維寧／台北報導

因應中共文攻武嚇，今（10/3）傳國防部與交通部達成協議，將於花東縱谷興建全台第六條戰備道。交通部公路總局則表示，因應台9線拓寬計畫，預計將於關山、鹿野等區域新闢外環道，國防部盼該外環路段可以配合做戰備道，目前國防部僅提出想法，交通部則回文要求國防部確定計畫內容並交由行政院核定，確定要實施，交通部就會配合啟動環差、用地徵收等。

今傳國防部與交通部達成協議，將於花東縱谷興建全台第六條戰備道，落成後也可望成為東部第一條戰備道，因應空軍作戰起降。公路總局局長許鉦漳表示，公路總局預計拓寬台9線，並辦理花東縱谷公路安全景觀大道計畫，目前計畫已經通過，但預計在無法拓寬的關山、鹿野段等興建外環道，國防部便提出需求，盼屆時該外環道可具備戰備道功能。

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許鉦漳談到，該外環道若要再具備戰備道功能將影響環評和土地徵收範圍，因此交通部也回文國防部，要求確定計畫內容，之後只要經由行政院核定，公路總局就會配合計畫內容啟動環差和變更用地徵收。

許鉦漳說，國防部盼該戰備道功能如同西部省道「佳冬段」，可以共戰機起降使用。若確定要實施，工程照以往慣例應由公總辦理實施，公路總局僅為配合處理，實際層面還是由國防部主責。