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快訊／林園酒駕偵查佐搶救8天亡　妻喚「照顧一輩子」夢碎

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林園分局26歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園分局一名26歲的陳姓偵查佐，24日凌晨退勤與陳姓小隊長喝酒談天後，他酒駕開車上路，於返家途中自撞安全島命危。陳員的家人及新婚妻子不願意放棄任何希望，表示就算救回來，陳員成了植物人，也要照顧他一輩子，不過就在2日晚間八點半的時候，還是不治死亡。

▲林園分局25歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林園分局26歲陳姓偵查佐下勤後疑似在辦公室開喝，酒駕自撞命為搶救中。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓刑警2018年自警專畢業，今年6月調至林員分局偵查隊服務，家住屏東東港，今年才剛和妻子結婚。24日疑似因工作壓力大，凌晨2時結束勤務後，與陳姓小隊長在辦公室內喝酒聊天、討論工作，結束後於同日凌晨4時52分開車回家。

途中卻在東港大橋由北往南方向逆向行駛，下橋後自撞安全島，車頭全毀。警消獲報到場處理，由於他的傷勢嚴重，警消趕緊將人送往東港安泰醫院搶救，經抽血檢驗換算，陳員酒測值高達每公升1.08毫克。

陳姓刑警才剛新婚的妻子得知醫師判斷陳員可能腦死成為植物人，頓時情緒崩潰、難以接受。不過妻子不願意器捐，還表示會照顧一輩子，不過就在歷經8天的搶救，還是盼不到奇蹟。

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