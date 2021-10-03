騎士闖紅燈挨罰2700元　「只有一張照片」法官裁定撤銷

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子騎乘機車行經屏東市民生路與工業路口，被員警告發闖燈，罰鍰2700元，他不服，以當時號誌由綠燈轉黃燈，擔心緊急煞車發生危險，跟隨警車經過，並未有闖燈情事，提出行政訴訟，法院審理，員警提出採證光碟中並未錄到陳原告闖紅燈瞬間畫面，撤銷罰單。還可上訴。

陳男主張，他騎乘機車於2020年9月22日上午9時多，行經屏東市民生路與工業路口，因有「闖紅燈」違規事實，為屏東警分局員警攔停當場製開告發違反道路交通管理處罰條例，罰鍰新臺幣2700 元，並記違規點數3點。

陳男不服，表示，案發時行經系路口，看到前方交通號誌由綠轉黃，因顧及緊急剎車恐釀危險，且當下前方已有兩輛車通過，其中一輛更為警車，遂尾隨其後通過，而他通該路口停止線時，交通號誌仍為黃燈，卻遭舉發員警稱有闖紅燈的行為，他並未闖紅燈違規；且他當場請求員警出示證據，員警僅提出現場照片1張，而該照片內容並無法判定伊當時確有闖紅燈情形，該處分裁罰有所違誤，聲請原處分撤銷。

法院審理，陳男還是主張，案發時他跟隨前方警車及另一部自小客車而通過該路口，通過當時仍為黃燈狀態，並無闖紅燈情形等語。經比對警攝「唯一」現場照片內容，包括陳男機車在內，另有一台警方巡邏車及一台自小客車，但無法確認陳男有紅闖燈情事。

法官說，考量3車同時闖紅燈之機率未高，況其中1輛為警用巡邏車，且警車當場並無車頂警示燈號開啟狀態，堪認並無緊急勤務而須闖越紅燈，以警車向來行駛大致均能遵守交通規則情形下，自可推斷該輛警車係於交通號誌狀態允許下合法穿越該路口，認陳男未有闖紅燈情形，撤銷該罰單。

法官判決後指出，舉發單位員警舉證既有不紮實之處，於法治國家課與人民不利益處分應以堅實證據( 蒐證) 並結合法律規範為必要基礎，該件自應為有利於原告之認定為符合法治國之要求。

員警認真執勤維護社會秩序，勞苦功高，自應受民眾尊敬，然既手握公權力，亦應隨時自我警惕、要求，以國家機器高度穩健執法，方能常獲社會民心支持。審之民智已開，未來員警就類似交通違規執法，自應檢討提出如現場錄影蒐證畫面等資料以為取信，僅恃員警以目擊證人地位舉發駕駛人違規，就舉證精緻之要求而言，於未來司法實務必受加倍挑戰，自有檢討、精進餘地。