小琉球假日湧大批旅客　警監聯合稽查1天開出75張告發單

▲東港警分局會同屏東監理站至小琉球執行聯合稽查作業 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球成為熱門旅遊景點，每逢假日吸引大批遊客登島遊旅，為了遊客交通安全，配合「交通安全月」，東港警分局會同屏東監理站2日表進行聯合稽查，共開出75張告發單，其中一件還使用失竊車牌，被警方依贓物罪嫌函送法辦。

交通安全月、路口慢看停、行人停看聽，有鑑小琉球是遊客眾中之選，東港警分局相當關心當地旅遊交通安全問題，會同屏東監理站於2日至小琉球執行聯合稽查勤務，針對報廢車輛、改裝車輛及未懸掛號牌行駛道路等加強取締以維護用路人行車安全。

東港警分局表示，2日一天計告發違規75件，未戴安全帽65件、乘坐未依規定1件、無照駕駛1件、駕照註銷及吊扣2件、變更車體3件、懸掛他車號牌1件，無牌拼裝車1件及失竊並註銷車牌1件1人行駛道路，駕駛將被以使用贓物罪移送。



東港警方說，小琉球目前已是熱門旅遊景點，每逢假日皆會有大量遊客湧入遊旅，交通安全顯得更重要；呼籲遊客租借車輛時除選擇喜愛的車種外，記得核對一下行照是否與車輛顏色、車種、引擎號碼是否相同，以保障自身安全。

分局長林文煜也呼籲業者不要心存僥倖，以身試法，並期盼民眾發現不法，踴躍向警政單位檢舉，以保障大家行的安全，快樂出門、平安回家。