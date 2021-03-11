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獨／直擊微熱山丘上海門市　「鳳梨酥滯銷事件」真相曝光

▲台灣鳳梨酥品牌微熱山丘位於上海南京西路的實體門市。（圖／ETtoday）

▲台灣鳳梨酥品牌微熱山丘位於上海南京西路的實體門市。（圖／ETtoday）

記者魏有德／上海－台北 連線報導

大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，傳出台灣鳳梨酥業者「微熱山丘」受到波及，造成代理商上萬盒的鳳梨酥滯銷，只能在臉書團購社團發文銷貨。《ETtoday新聞雲》今（11）日直擊微熱山丘位於上海的門市，店內工作人員表示，雖然鳳梨不能進大陸，但公司產品為鳳梨酥，暫時沒受到影響。

微熱山丘從台灣發跡，2012年進軍上海後，首間門市選在具有指摽意義的外灘，不過，這間門市在2015年便結束營業。直至2016年，微熱山丘陸續在上海芮歐百貨及南京西路上的興業太古匯再度經營實體店面，至今已有四年多。

《ETtoday新聞雲》今天前往微熱山丘上海芮歐百貨門市，該店位在南京西路上，周邊是上海最繁華的區域之一，不但辦公大樓林立，也是觀光客必定造訪的區域。

▲大陸販售的微熱山丘鳳梨酥由台灣直送。（圖／ETtoday）

▲大陸販售的微熱山丘鳳梨酥由台灣直送，連包裝都是在台灣完成。（圖／ETtoday）

不過，雖然是中午用餐時間，但該門市店內卻空無人一人，記者進到店面時，工作人員還坐在櫃檯邊，看到有客人進來才起身接待。工作人員介紹，店內販售的鳳梨酥都是在台灣做好才運送到大陸，連包裝紙盒都不例外。

至於生意是否受到影響，員工則不避諱地表示，「雖然鳳梨不能進大陸，但公司產品為鳳梨酥，暫時沒受到影響。」

針對有代理商在臉書團購社團求救「銷貨」一事，微熱山丘日前澄清，代理商是合理調整訂單數量，對品牌營運影響不大，網路團購則是代理商自行的銷售手法，已經派人向代理商溝通，避免因網路用字引發爭議。 

▲▼鳳梨 鳳梨相關產品 鳳梨酥 鳳梨乾 鳳梨汁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大陸無預警禁止輸入台灣鳳梨，帶來不小衝擊。（圖／記者屠惠剛攝）

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