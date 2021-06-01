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摩斯首度聯名微熱山丘！全新2款「鳳梨冰飲」2杯省40元

▲▼摩斯漢堡與微熱山丘合作推出新品「鳳梨蒟蒻冰茶、「鳳梨氣泡飲」。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡首度與微熱山丘合作，推出新品「鳳梨蒟蒻冰茶、「鳳梨氣泡飲」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯漢堡首度聯名微熱山丘，今（1）日起推出2款新品「鳳梨蒟蒻冰茶」、「鳳梨氣泡飲」，在6/14更有LINE 好友專屬嚐鮮優惠，任選2杯100元，等於現省40元；此外也因應端午節推出全新口味「鳳梨蒟蒻」，月底前祭出禮盒買一送一優惠。

摩絲漢堡表示，微熱山丘與台灣農民契約耕作，精選台灣土產鳳梨，無任何添加，直火熬出100%鳳梨汁，果香酸甜濃郁、尾韻乾淨清爽。此次聯名合作推出「鳳梨蒟蒻冰茶」，使用微熱山丘100%鳳梨汁搭配摩斯經典冰紅茶，鳳梨的酸甜與茶香融合，添加經典蒟蒻球豐富口感體驗；而「鳳梨氣泡飲」則搭配清爽雪碧，加上新鮮檸檬片，創造夏日沁涼風味。

▲全家推全新山形西洋梨霜淇淋，特別以杯裝加蓋方式販售。（圖／業者提供）

隨著天氣逐漸炎熱，超商也相繼推出全新冰品，全家便利商店超夯霜淇淋此次推出新口味「山形西洋梨」，選用日本山形縣產的西洋梨，採摘後經常溫熟成鮮榨成汁，再和滑順霜淇淋作結合製成清爽雪酪口感；而因應防疫期間，特別以杯裝加蓋形式販售，讓民眾可以放心購買，即日起至6月19日限時開吃。

▲小7推哈密瓜霜淇淋。（圖／業者提供）

另7-ELEVEN人氣「哈密瓜霜淇淋」系列回來了，不僅整支都是哈密瓜口味，讓每一口都充滿著濃郁果香，也有哈密瓜搭配牛奶款，讓果香又帶有奶味，搭配著粉橘色夢幻外型，好吃又欠拍，即日起於特定門市正式開吃。

杯裝加蓋吃超放心！全家「山形西洋梨霜淇淋」新登場　只賣1個月

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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