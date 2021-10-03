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餐館闆娘遭殺害「扒光成裸屍」！　3天後店內狂飄惡臭才被發現

馬來西亞一間餐館女老闆慘遭殺害，警方抵達現場破門後，發現一具裸屍。（示意圖，pexels）

▲馬來西亞一間餐館女老闆慘遭殺害，警方抵達現場破門後，發現一具裸屍。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

近日馬來西亞發生一起恐怖命案，1名餐廳老闆娘陳屍在自己的店內，疑似慘遭謀殺已超過3天，且屍體上的衣服都被扒光，僅用一塊布包著，嫌犯手法相當慘忍，消息一曝光後，讓大眾為之震驚。

綜合馬來西亞媒體報導，這起凶殺案發生於士毛月寧清鎮，警方指出，本月28日早上7點半左右接獲民眾報案，住家附近一間餐廳飄出惡臭味，警方獲報後趕緊抵達現場，破門進入餐館後，發現一具被布蓋著的裸體女屍。現場警方表示，死者當時沒穿衣褲，赤裸身軀僅用被單包裹著，疑似為凶嫌所為。

經加影警區警方調查後指出，死者疑似為印尼籍50歲婦女，此外，也有目擊者表示，死者最後一次出現的時間是在上週六（25日），當時餐廳有營業，老闆娘也在店內幫忙。

對此，加影警區主任莫哈末表示，目前死者遺體已送往沙登醫院，進行解剖鑑定死因，警方後續也將積極釐清死因及殺人動機。


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